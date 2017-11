GOBERNADOR ROSSELLÓ NEVARES EXIGE COMPROMISO Y ENTREGA PARA LEVANTAR A PUERTO RICO

San Juan – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reunió hoy a su gabinete constitucional y les exigió compromiso y entrega total en el trabajo que tienen que realizar para continuar la recuperación de Puerto Rico, informó el secretario de la Gobernación, William Villafañe.

“Todos los que somos parte de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, estamos prestos al escrutinio del pueblo y a trabajar incansablemente para que Puerto Rico se recupere. Aquel que no esté dispuesto a realizar ese trabajo no puede estar aquí. Si el Gobernador está día a día trabajando para sacar a Puerto Rico adelante, lo menos que se espera de sus funcionarios es el mismo compromiso”, precisó Villafañe.

En la reunión, celebrada en La Fortaleza, Rosselló Nevares expresó que el Gobierno tiene que ofrecer sus servicios de forma ordinaria, dejar atrás las interrupciones de la emergencia, por lo que a todos los funcionarios que asistieron se le pidió que firmaran una carta de renuncia sin fecha.

“Definitivamente aquí no hay espacio para distracciones ni excusas. El que no cumpla con los retos no puede estar aquí”, aseguró el secretario de la Gobernación.

Los secretarios que asistieron a la reunión fueron:

· Secretario de Estado

· Secretaria de Justicia

· Secretario de Hacienda

· Secretario de Salud

· Secretario de Agricultura

· Secretario de Recreación y Deportes

· Secretaria de Recursos Naturales

· Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor

· Secretario de Corrección

· Secretario de la Vivienda

· Secretaria de la Familia

· Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

· Secretario del Departamento de Seguridad Pública

· Secretario de la Gobernación

· Secretaria Asociada de la Gobernación

· Secretario de Asuntos Públicos

· Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto