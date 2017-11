Rosselló Nevares y portavoces del sector privado acudirán al Congreso para que traten a PR como jurisdicción EEUU LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y portavoces del sector privado acordaron el lunes, acudir al Congreso para insistir que Puerto Rico sea tratado como una jurisdicción de Estados Unidos y no como una jurisdicción foránea en la reforma contributiva federal. “Debe quedar claro que nuestra propuesta no es una nueva 936. Si el propósito de esta reforma contributiva es atraer empleos a Estados Unidos, hay que enfatizar que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, y por eso la Isla no puede ser considerada como una jurisdicción foránea”, agregó el primer ejecutivo en conferencia de prensa. El primer ejecutivo insistió que no tratar a Puerto Rico como parte de Estados Unidos representaría una penalidad a empresas americanas que producen productos en territorio americano. Rosselló Nevares informó que el sector privado coincidió con el Gobierno de Puerto Rico en que esta coyuntura requiere que las matrices de las compañías se activen y acudan al Congreso en su solo reclamo, de lo contrario el impacto sería devastador. El gobernador detalló las iniciativas puntuales que estarán presentado para que sean incluidas en el proyecto de reforma contributiva que está siendo evaluado en el Senado federal. Primero, Rosselló Nevares puntualizó que Puerto Rico debe estar excluido del 12.5 por ciento de la propiedad intelectual que se le estaría aplicando a las jurisdicciones foráneas, al igual que se excluye a todos los estados de la Nación. Además, recalcó que se está solicitando que se excluya a la Isla de la erosión de base del diez por ciento. Esto aplica a las jurisdicciones foráneas y no a los estados. Por último, el primer ejecutivo señaló que Puerto Rico debe ser considerado como un Free Trade Zone (zona de libre comercio) en su totalidad, y así recibir un 40 por ciento de crédito para nómina y 50 por ciento de crédito para Research and Development (R&D). El mandatario agregó que se perderían empleos y se estancaría la economía si la reforma contributiva federal no considera a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos. Detalló que, durante la reunión en La Fortaleza estuvieron presentes: Rodrigo Masses de Puerto Rico Manufacturers Association; Felipe Palacio de Pharmaceutical Industry Association of Puerto Rico; la licenciada Alicia Lamboy de Puerto Rico Chamber of Commerce; Lymaris Otero de la Asociación de Comercio al Detal; la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoime Álvarez; y Francisco Diaz Massó de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico. También participaron Ricardo Álvarez de la Asociación de Constructores de Hogares; Vicmarie González de la Asociación de Farmacias de la Comunidad; el licenciado Jaime Pla de la Asociación de Hospitales; Hernán Ayala Rubio de la Asociación de Navieros; Francisco Cabrero de la Asociación de Productos de Puerto Rico; Ramon Leal de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico; Ramon Ponte del Colegio de CPA; José Caraballo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico; y Nelson Ramírez y José Chico Vega del Centro Unido de Detallistas. Asimismo, estuvieron Ricky Castro de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); el licenciado Alfredo Román del Colegio de Farmacéuticos; Eduardo Santos de Puerto Rico Realtors Association; el licenciado Robert García de Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico (MMAPA); el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Miguel Vega; Kenneth Rivera, presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; y el licenciado Ignacio Álvarez, presidente de la Asociación de Bancos. De igual forma, participaron Linda Ayala de la Asociación de Farmacias de la Comunidad; la licenciada Nory Rivera, directora ejecutiva de la Asociación de Constructores de Puerto Rico; Brenda Lisa Vargas del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico; y José Salvatella de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico. Además, estuvieron presentes el secretario de la Gobernación, William Villafañe; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy; el principal asesor legal del gobernador, licenciado Alfonso Orona; y el licenciado Carlos Mercader, director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA, por sus siglas en inglés) participó vía telefónica. Consciente gobernador de la frustración ciudadana con trabajos de recuperación de María

SAN JUAN – A 68 días del paso del huracán María sobre Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes que entiende la molestia de los ciudadanos que no perciben avances en el proceso de recuperación.

“Hay progreso y lo digo porque sin duda lo estamos demostrando. Cuando decíamos que estábamos en cero por ciento de agua y prácticamente estamos sobre 90 por ciento. Cuando los supermercados estaban cerrados, cuando no había apertura de carreteras, cuando todas las escuelas estaban cerradas y ya estamos cerca de mil que están abiertas. Pero también reconozco y comparto la frustración de que si a usted no le ha llegado la energía a su hogar, pues no importa que nosotros digamos que hay 56.9 por ciento de la generación. Y yo comprendo eso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Por su parte, el coordinador de operaciones de la Agencia federal de Manejo de Emergencias, Myke Byrne respondió a las críticas sobre la lentitud que algunos ciudadanos perciben en el manejo de la situación por parte de la entidad.

“Nunca puedo estar satisfecho. Mientras haya una persona allá afuera que siga sufriendo por esta tormenta, no he hecho mi trabajo. Por eso sigo trabajando con mi equipo para seguir mejorando. No estaremos satisfechos hasta que el trabajo se haya hecho”, expresó Byrne.

Entretanto, el director de la Autoridad de los Puertos, Omar Marrero, habló sobre el problema en los puertos y la distribución de los suministros.

“Podemos partir de la premisa que la cantidad de carga que viene para Puerto Rico ha incrementado significativamente. Hemos hablado con los navieros y les requerimos que tomaran las medidas necesarias para atender esa alta demanda. Los navieros duplicaron la cantidad de embarcaciones y en el caso de FEMA se separaron cinco barcazas, para que los comerciantes no perdieran su espacio. En el caso de los comerciantes, les pedimos que si no estaban en posición de recibir su mercancía, que se comunicaran para que no trajeran esa mercancía. El asunto no solamente es un problema de aquí, sino que en Estados Unidos hay escasez de transportistas para llevar esa mercancía a los puertos”, mencionó Marrero.

Además de los empresarios, la Autoridad de Energía Eléctrica y sus contratistas incluyeron en su lista de problemas, la lentitud en los puertos y el recibo de suministros en el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico.

Rosselló Nevares informa reparación de semáforos en 720 intersecciones a través de toda la Isla

SAN JUAN – Luego de una asignación de 8.7 millones de dólares de fondos federales asignados por la Administración Federal de Carreteras, (FHWA, por sus siglas en inglés) la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) reparará las primeras 720 intersecciones con semáforos, afectadas por el paso del huracán María por la Isla.

Así lo dieron a conocer el lunes, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, ingeniero Carlos Contreras Aponte.

“Prácticamente el 100 por ciento de los semáforos en Puerto Rico sufrió daños, tras el paso del huracán María. Estos dispositivos, instalados en 1,200 intersecciones a través de toda la Isla, juegan un papel importante en la seguridad y el flujo correcto del tránsito en nuestras vías de rodaje, por lo que su reparación siempre ha sido una prioridad para nuestra Administración”, sentenció Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Mencionó que, personal de la ACT ha estado en la calle haciendo inspecciones, estimados, y canalizando toda la información para solicitar a la agencia federal los fondos necesarios para su reparación.

“Gracias a ese esfuerzo, hoy podemos anunciar que la FHWA aprobó los fondos para la reparación de las primeras 720 intersecciones con semáforos, y ya la Autoridad de Carreteras firmó los contratos para dichas reparaciones, muchas de las cuales ya se están ejecutando,” añadió el primer ejecutivo.

Por su parte, Contreras Aponte explicó que “el proceso para evaluar los daños en los semáforos ha sido más complejo de lo usual, debido a la falta de energía eléctrica en las intersecciones. Aunque se hicieran las inspecciones oculares para determinar si los semáforos sufrieron daños en las caras, era importante verificar si su sistema eléctrico y de iluminación también se había afectado”.

“Ante esta situación, tuvimos que utilizar generadores eléctricos en la mayoría de las 1,200 intersecciones, para probar los semáforos y poder hacer una evaluación correcta de los daños. Una vez completado este proceso, nos reunimos con los directivos de la Federal Highway Administration, tanto aquí como en Washington, DC., y logramos la aprobación de los fondos para reparar las primeras 720 intersecciones con semáforos”, agregó.

El funcionario sostuvo además que próximamente se espera lograr la aprobación de los fondos para completar las reparaciones en las 480 intersecciones restantes.

Gobierno anuncia oficina encargada en el manejo de fondos federales para reconstrucción por María

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el lunes que Myke Byrne, coordinador de operaciones de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), será el encargado de la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación, la cual estará a cargo del manejo y uso de los fondos federales que llegarán a Puerto Rico, como consecuencia del huracán María.

“Esto ha sido una conversación constante. Nos hemos sentado y nosotros iniciamos la conversación diciendo que queremos poner unos controles que sean los mejores en clase. Y les preguntamos que cómo se ven esos controles para ustedes. Y así se entabló una conversación de tres o cuatro semanas. Y el Congreso a la hora de asignar los fondos debe saber que ya hay un trabajo hecho con el gobierno federal para tener unos controles y que esto sea el proceso más transparente”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Por su parte, Byrne se expresó en cuanto a si la creación de la oficina fue o no un requisito del gobierno de Estados Unidos para el envió de fondos a la Isla.

“Sea o no un requisito del gobierno federal, me parece que es lo que se debe hacer, para una operación compleja como esta. He hecho varias investigaciones sobre distintas catástrofes y en todas se ha desarrollado un sistema parecido y es la mejor práctica. Esto le permite a cada persona con la debida especialidad, contribuir para que el proceso fluya de la mejor manera”, expuso Byrne.