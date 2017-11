Entregan cenas de Acción de Gracias en pueblos de la zona norte de Puerto Rico

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago, repartió ayer, martes, cientos de cenas de Acción de Gracias, incluyendo pavos, a residentes de varios municipios de la zona norte que aun no tiene el servicio de electricidad y agua potable. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago, repartió ayer, martes, cientos de cenas de Acción de Gracias, incluyendo pavos, a residentes de varios municipios de la zona norte que aun no tiene el servicio de electricidad y agua potable.

Desde tempranas horas de la mañana, el Senador por el Distrito de Arecibo, en compañía de su equipo de trabajo y un grupo de voluntarios, visitaron múltiples municipios de la franja norteña de la isla, incluyendo los pueblos de Arecibo y Manatí, para llevar la alegría de esta tradicional celebración a cientos de personas damnificadas por el paso del huracán María en el mes de septiembre.

“Sabemos que este no es un año normal, Puerto Rico sufrió los embates del peor huracán la historia de los Estados Unidos y hoy la inmensa mayoría de los residentes de los municipios del norte no cuentan con servicio de agua potable, ni electricidad. Muchos tampoco tienen buena señal de celular. Por eso quisimos llevarle un poco de alegría en esto días, los cuales tradicionalmente marcan el inicio de la temporada navideña. Muchos de estos residentes no tenían con que comprar un pavo o que hacer mañana, y esto es un gesto que nos llena el corazón y estamos felices de saber que ayudamos a personas a celebrar un singular Día de Acción de Gracias”, comentó Martínez Santiago en declaraciones escritas.

Cada cena contenía un pavo, arroz, condimentos, agua embotellada y jugos.

Una de las áreas impactadas fue el barrio Garróchales en Arecibo, donde sus residentes agradecieron el simple, pero muy importante gesto.