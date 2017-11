En proyecto de “El Nuevo Gobierno”, Legislatura aprobará sin Vistas Públicas cambios en agencias de Gobierno

LA FORTALEZA – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez dijo el lunes que la Conferencia Legislativa reunida en la Fortaleza discutió con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el proyecto de “El Nuevo Gobierno”.

“Será llevado a Vistas Públicas, para en los próximos días aprobarlo en Cámara y Senado”, dijo Méndez Núñez al finalizar la reunión de la Conferencia Legislativa.

Según Méndez Núñez, el huracán María, además del impacto que tuvo en la infraestructura de Puerto Rico, provocó también cambios en la agenda legislativa.

“En un momento se había pensado en unos proyectos que se les iba a dar un trato largo en términos de la evaluación y ahora necesitamos resultados inmediatos. Nosotros necesitamos agencias y un gobierno que sea mucho más efectivo, mucho mas ágil y que pueda atender las necesidades de manera más directa”, añadió.

“Consolidar el Gobierno, lograr eficiencias, hacer más con menos, procurar que los servicios lleguen al pueblo de la manera más rápida posible, eso no cambia”, expuso por su parte el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Rivera Schatz mencionó que entre las enmiendas que se le hará al proyecto de “El Nuevo Gobierno”, para los cambios en las agencias, no se utilizarán las Órdenes Ejecutivas.

“La Asamblea Legislativa va a recibir unos Planes de Reorganización en los cuales se detallará como se va a ir consolidando ciertas agencias. En vez de tener un proyecto para cada consolidación, vamos a tener una sola medida que va a establecer unos criterios uniformes. La Cámara y el Senado tendrá 30 días para evaluarlos, se van a publicar y se le dará divulgación amplia para todo aquel que quiera opinar, lo haga”, sostuvo.

Lo que no habrá, serán los procesos de Vistas Públicas. Si resulta que uno de los dos cuerpos no acepta el Plan de Reorganización, se extenderán 15 días adicionales, en el proceso de evaluación. En caso de que ni la Cámara ni el Senado atiendan el Plan de Reorganización, se dará por aprobado.

“Nosotros precisamente estamos descargando nuestras prerrogativas constitucionales y el gobernador entendió que lo primero que hay que hacer es cumplir con la ley máxima que es la Constitución”, añadió Méndez Núñez.

LA FORTALEZA – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez dijo el lunes se va a enmendar el proyecto que prohibía el cobro retroactivo de peajes

“Nosotros vamos a solicitar una reconsideración o en su alternativa someter unas enmiendas sobre ese proyecto. Hay unas obligaciones contractuales de parte del Gobierno con la compañía que contrataron (Metropistas) que no se pueden lesionar”, dijo Méndez Núñez al culminar la Conferencia Legislativa en La Fortaleza.

“Nosotros hubiéramos querido condonar todas las multas, pero también tenemos que cumplir con unos compromisos que ya existen” añadió.

“Lo que debe quedar claro es que se eximió del pago por 5 días y los que no hayan podido recargar por la razón que sea no se les va a multar. Se les va a cobrar por las veces que pasaron. He ahí lo justo”, expresó por su parte el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Según informes de prensa, no cobrar retroactivamente los peajes por causa del huracán María conllevaría una pérdida de 11 millones de dólares mensuales para la Autoridad de Carreteras y 20 millones de dólares mensuales para Metropistas, quienes administran las autopistas PR-22 de San Juan a Arecibo y la PR-5 en Bayamón.