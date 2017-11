Empresa subcontrada por Whitefish rechaza que por su culpa la AEE dejó de pagarles

MIAMI – El CEO de la compañía – empresa subcontratada por Whitefish para realizar los trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico- Ben Wilson, rechazó el jueves la versión dada por la empresa con sede en Montana en cuanto a los pagos que la Autoridad de Energía Eléctrica adeudaba.

“Varias veces en las pasadas semanas, los directivos de Whitefish nos pidieron que detuviéramos los trabajos de reparación que realizábamos, para presionar al Gobierno de Puerto Rico en sus últimos días que le quedaban de contrato. Nuestra compañía no accedió a esa petición, simplemente porque en buena fe no podíamos detener el trabajo por una disputa económica. No obstante, las tácticas de intimidación de Whitefish y los reportajes en los medios sobre sus prácticas de conseguir contratos nos dan a entender que ellos no actúan de buena fe y nos dieron motivo para dudar de su liderato”, dijo Wilson en declaraciones escritas.

“El 16 de noviembre, nuestra empresa le envió una carta a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la que le dejábamos saber que Whitefish no nos estaba pagando y que nos gustaría que nos ayudaran con ese particular para que se aseguraran de que nos pagaran. A pesar de eso, seguimos trabajando. No obstante, la AEE decidió detenerle los pagos a Whitefish. Ese asunto es entre la AEE y Whitefish. Nosotros nunca pedimos-ni tenemos la autoridad para hacerlo como alega Whitefish- a la AEE que detuviera los pagos que se supone se utilizaran para pagarle a los subcontratistas”, añadió.

El principal ejecutivo de Whitefish Energy, Andy Techmanski le pidió el jueves a la empresa, Arc American, Inc. que retire su carta a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La acción interesada tomada por Arc American, Inc. impacta a todos los subcontratistas que trabajaron con Whitefish Energy para restaurar la red eléctrica en Puerto Rico, y, sobre todo, el pueblo de Puerto Rico”, dijo Techmanski en declaraciones escritas.

“Whitefish Energy y todos nuestros subcontratistas están sumamente frustrados por el lento pago de la AEE de facturas. El subcontrato de Whitefish Energy con Arc American contiene una disposición típica de la industria de la construcción “pago al ser pagado”, con arreglo al cual Arc American recibirá pagos una vez que Whitefish Energy reciba el pago de PREPA por los servicios de Arc American. Cuando la carta cuestionó si Whitefish Energy había cumplido con los requisitos de “pago al ser pagado”, Whitefish Energy de inmediato proporcionó documentación de apoyo tanto a Arc American como a PREPA (incluyendo prueba de transferencias electrónicas) que muestra que Whitefish Energy le pagó inmediatamente a Arc American una vez recibió el pago de PREPA por los servicios de Arc American (y, en algunas instancias, le pagó a Arc American antes de recibir el pago de PREPA) y que cualquier demora en los pagos fue el resultado de la demora en los pagos de PREPA a Whitefish Energy”, mencionó.

Luego de los constantes cuestionamientos al contrato otorgado por la AEE a Whitefish, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó la cancelación una vez culminaran con los trabajos de reparación de las líneas de transmisión que traen energía eléctrica que se genera en el sur hasta el área norte.