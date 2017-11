EL PAÍS alcanza los 100 millones de navegadores únicos

El diario afianza su liderazgo entre los medios de información en castellano y portugués y se sitúa como el décimo periódico más leído del mundo

El diario más seguido en español en el mundo ha alcanzado los 100 millones de lectores mensuales. Esa es la cifra de navegadores únicos que ha alcanzado EL PAÍS. Exactamente 100,3 millones es el récord absoluto marcado por este diario en octubre, según datos internos. De esa cifra, la mitad de usuarios llega desde fuera de España, especialmente desde Latinoamérica. EL PAÍS entra con este dato en el top mundial de los 10 medios más leídos del mundo, que encabeza el chino Xinhua y en el que figuran The New York Times (2º) y The Washington Post(6º).

En espacio de tres años, EL PAÍS ha triplicado su audiencia digital, logrando el liderazgo informativo en España. Lo consigue tras una profunda transformación que le consolida como la cabecera de referencia de la información en español en el mundo. Infografías, programas de televisión y una gran oferta de artículos de opinión y análisis han permitido a los lectores de este diario abordar, entre otras cosas, la crisis catalana, desde muchos ángulos.

En este éxito ha sido clave la información elaborada por los periodistas de EL PAÍS, adaptada ahora a los formatos y los ritmos del producto digital: desde la sección de última hora, encargada de registrar, comprobar y redactar las noticias mientras se suceden a las grandes coberturas en tiempo real, los denominados “directos”, que requieren el concurso de un equipo entero de periodistas, tanto en la calle como en la redacción. A eso hay que añadir la repercusión en ascenso de reportajes, piezas de investigación o artículos en exclusiva, que, con el concurso de las redes sociales, se convierten en piezas virales.

También ha sido crucial en este crecimiento la apuesta del diario por blogs desde los que aborda la actualidad con una perspectiva desenfadada y fácilmente distribuible en redes sociales, como Mundo Global o Diario de España.