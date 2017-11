DRNA reclama a Municipio de San Juan limpieza de alcantarilla de Parada 22

SAN JUAN – El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitó el viernes al Municipio de San Juan que limpie la alcantarilla ubicada en el área del establecimiento SuperMax, en la Parada 22.

El administrador auxiliar de la Administración Auxiliar del Área de Operaciones Regionales del DRNA, Israel Alicea Soto, expuso en una misiva dirigida al director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Municipio de San Juan, Gerardo Cruz, que “el miércoles, 8 de noviembre de 2017 se le informó que en el área del SuperMax en la Parada 22 en San Juan, la alcantarilla y el tubo de la misma estaban totalmente tapado. En el día de hoy se volvió a inspeccionar la alcantarilla y el mencionado tubo, y ambos continúan totalmente tapados. Dicha situación no permite que el flujo de agua baje y llegue a las tuberías que desembocan a la casa bomba evitando que la misma sea drenada y provocando inundaciones en el área”.

“Cuando sostuvimos la conversación en las facilidades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Casa de Bomba de la Parada 18, el pasado miércoles en la noche, me indicó que estarían limpiando el área. Aunque las alcantarillas no son responsables del DRNA, estamos a sus órdenes para asistirlos en lo que podamos. El DRNA no cuenta con el camión de succión necesario para limpiar la alcantarilla, pero en lo que podamos asistir nos deja saber”, puntualizó Alicea Soto en la carta que también envió copia a la secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz Soto.

En días recientes, tanto Vázquez Rivera como Cruz Soto se han echado la culpa mutuamente por las recientes inundaciones registradas en varios puntos de San Juan.