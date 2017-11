Delegación bipartita cameral se dirige al Congreso para evitar Reforma Contributiva federal impacte adversamente a la isla

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, informó el domingo que despachó con carácter de urgencia, una delegación bipartita de legisladores a la capital federal con el objetivo de lograr excluir a Puerto Rico de imposiciones contenidas en la nueva Reforma Contributiva federal que se debate en el Congreso.

“Nuestra isla necesita ayuda, no la imposición de estas provisiones que resultarían en el cierre de las grandes cadenas comerciales, las farmacéuticas y cientos de negocios dedicados a la manufactura. Las consecuencias directas e inmediatas serian la pérdida de unos 250 mil empleos. En estos momentos, no existe manera alguna de que asimilemos este impacto. Por eso hay que llevar el mensaje al Congreso: Puerto Rico necesita iniciativas para crear actividad economía de manera urgente, no para acentuar la histórica recesión que ya entra en su décimo tercer año”, señaló Méndez Núñez en declaraciones escritas.

Méndez Núñez apuntó que el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara federal aprobó el 9 de noviembre un impuesto de 20 por ciento en las importaciones desde Puerto Rico a los Estados Unidos. Mientras que, en el Senado, Orrin Hatch presentó ese mismo día un resumen de su de reforma contributiva que también sería perjudicial para la isla, ya que propone un impuesto mínimo global de 12.5 por ciento que impactaría las importaciones de Puerto Rico a los estados.

“El efecto de estas imposiciones, según economistas, sería devastador. Las corporaciones foráneas no van a pagar un 4 por ciento en Puerto Rico, lo que actualmente representa el 20 por ciento de los ingresos al erario, más 20 por ciento adicional al gobierno federal. Además de esto, una reducción en las tasas corporativas haría que Puerto Rico compitiera, sin ventajas contra los estados por estas corporaciones. El mensaje tiene que llegar a los congresistas. Vamos a dirigir esfuerzos en el Comité de Finanzas del Senado, al igual que en la Cámara Baja federal, donde pronto se podría votar por lo aprobado en el Comité de Medios”, añadió.

Méndez Núñez sostuvo que buscará que se presente legislación a favor de mayores recursos para los programas que se nutren de fondos Medicaid, particularmente ‘Mi Salud’. Enfatizar la necesidad de mejorar el trato que recibe la isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos).

También, busca enmendar la Sección 24 del Código de Rentas Internas federal para permitir a familias elegibles en Puerto Rico a reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes. Se estima que esta propuesta podría inyectar 2,900 millones de dólares en la economía local durante los próximos 10 años, beneficiando a sobre 355,000 familias y 400,000 niños, con un pago promedio anual de 770 dólares.

Explicó que en agenda esta también lograr la expansión en Puerto Rico del Programa de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), incluyendo la implementación en la isla del programa Dos Padres Desempleados y el programa para cuido de niños, los cuales podrían inyectar sobre 35 millones de dólares adicionales para ayudar a las personas que perdieron su empleo a consecuencia de María. Además, una asignación de 1,000 millones de dólares para la construcción de nuevas viviendas de interés social. De acuerdo con varios informes, sobre 250,000 personas perdieron sus hogares por el golpe de los vientos de uno de los más fuertes ciclones en la historia moderna.

El presidente de la Cámara recalcó que el grupo de representantes que estará en Washington esta semana trabajará de la mano de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, y del Ggobernador, Ricardo Rosselló Nevares, para lograr mayores beneficios para Puerto Rico.

La delegación cameral que se trasladará a Washington está compuesta por el presidente de la Comisión de Asuntos Federales, Internacionales y de Estatus, José Aponte Hernández, el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio ‘Tony’ Soto Torres y el representante por acumulación José ‘Quiquito’ Meléndez Ortiz. También estará el representante Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, entre otros.

“El presidente de la Cámara delineó una agresiva agenda en el Congreso a favor de Puerto Rico. Primero, vamos a dialogar con los congresistas, con datos en mano, para dejarles saber el impacto que tendría la aprobación de esta Reforma Contributiva tal y como esta. Pero no solo vamos a oponernos a algo, también llevamos un paquete de ideas que ayudaran a nuestra amada isla salir de la crisis. No descasaremos hasta lograr esa ayuda, la cual como ciudadanos americanos tenemos el derecho a tenerla”, sostuvo Aponte Hernández.

Según añadió Meléndez Ortiz, “esta semana es vital en Washington DC, particularmente para Puerto Rico. Muchos asuntos sobre la mesa, la reforma contributiva federal y su efecto en nuestra economía; el paquete de ayuda a la isla por la emergencia causada por María; la asignación de salud, entre otros. Ahora más que nunca tenemos que trabajar como un solo equipo para levantar a Puerto Rico con mayor fuerza que en el pasado”.