Cuerpo de Ingenieros alega no es su culpa lentitud en reapertura de escuelas

LA FORTALEZA – José Sánchez, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos dijo el jueves que es el Departamento de Educación quien decide cuál escuela abre o no.

“La decisión de abrir una escuela no es del Cuerpo de Ingenieros, eso reside en el Departamento de Educación. Nosotros lo único que hacemos es una evaluación estructural de la escuela”, dijo Sánchez en conferencia de prensa.

“Yo no estoy al tanto sobre si hay lentitud con la evaluación por falta de brigadas de nosotros. A nosotros lo que nos queda son 300 escuelas por evaluar. De nuevo, lo que nosotros evaluamos es estructuralmente. Hay otras agencias que evalúan otras cosas, que son los que le alimentan la información al Departamento de Educación, para hacer la determinación final de si se abren o no”, añadió.

Las expresiones de Sánchez contradicen los planteamientos de la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, de que las escuelas que no han abierto ha sido por recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El pasado lunes, Keleher expresó que la entidad federal actúa con lentitud, “lo que la tiene bastante frustrada”.

Al momento, Keleher ha autorizado la reapertura de alrededor de 150 escuelas, de las mil que dice el Cuerpo de Ingenieros que ya ha evaluado.

Siguen las discrepancias en el Cuerpo de Ingenieros sobre fecha para restablecer el servicio eléctrico.

LA FORTALEZA – Las discrepancias en el discurso entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, sobre la fecha en que debe restablecerse en su mayoría la energía eléctrica en Puerto Rico continúan.

El director de operaciones de contingencia, Ray Alexander, afirmó el jueves en una vista en el Congreso de Estados Unidos, que su meta es restablecer el 75 por ciento de la energía eléctrica en la Isla para finales de enero.

Sin embargo, su homólogo en Puerto Rico, José Sánchez aseguró que está en sintonía con la meta establecida por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares de lograr para el 15 de diciembre que el 95 por ciento de la generación eléctrica esté restablecida.

“Para nosotros el mensaje siempre ha sido que estamos en apoyo al gobernador de Puerto Rico para llegar a esas metas que ha puesto”, dijo Sánchez a preguntas de la prensa.

Al preguntarle si la meta es posible, Sánchez contestó que “hay muchas variables. Con respecto a equipo, material, el clima, la topografía. Yo como ingeniero sumo 1 y 2 y me da tres. En este caso es difícil. De aquí a allá, cuando estemos más cerca del final del mes de noviembre y llegando a diciembre, les puedo decir con más certeza cómo podemos llegar a esa meta”.

Finalmente, al preguntarle sobre las expresiones del gobernador de que el Cuerpo de Ingenieros no tiene sentido de urgencia, Sánchez contestó que “no es cuestión de trabajar con urgencia o con rapidez. Es hacer el trabajo correctamente, porque nosotros somos responsables del dinero de nuestros contribuyentes.No hay duda de que estamos trabajando tan rápido como nos es posible. Es inusual para nosotros que se nos asigne la misión de restaurar el sistema eléctrico en un estado o territorio, eso no es común. En Texas y Florida ellos atendieron el asunto ellos mismos. Lo único comparable con lo que hacemos aquí fue lo que hicimos en Irak y en Afganistán donde tuvimos que restaurar el sistema eléctrico en su totalidad”.

“Por eso es que el general (Donald) Jackson dice que nosotros no teníamos contratos establecidos para ejecutar rápidamente en la emergencia para restablecer el servicio eléctrico. Los teníamos para recogido de escombros, para toldos azules, los teníamos para generadores, pero no teníamos para restablecer la energía eléctrica, porque no es nuestra práctica usual de restaurar un sistema eléctrico”, añadió.

No obstante, para el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, la meta del 95 por ciento para el 15 de diciembre, “se puede cumplir y la vamos a cumplir”.