Congresistas no le cierran la puerta a enmendar la ley de FEMA para que PR pueda utilizar fondos en hacer nuevo sistema energético

CAROLINA – Los congresistas Bill Shuster y Lisa Murkowski coincidieron el lunes en que es necesario enmendar la Ley Sttaford de Ayuda por Desastre y Asistencia por emergencia- por la cual se rige la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA)- y que el Gobierno de Puerto Rico procura que se cambie para poder utilizar fondos de dicha entidad en mejorar la infraestructura energética.

“Es posible hacer esas enmiendas a la Ley Sttaford. Nuestras enmiendas hablan de darle a Puerto Rico, a FEMA y al Gobierno de Puerto Rico flexibilidad para utilizar los fondos. La ley vigente dice que solamente se pueden utilizar para reconstruir a como estaba previo al desastre. Y todos sabemos que lo que estaba previo al desastre no era un sistema moderno. Así que estamos mirando como logramos que el proyecto pase en el Comité de Asignaciones o en un proyecto suplementario”, dijo el representante Shuster en conferencia de prensa.

“Esto es algo que en el Senado hemos estado mirando, para lograr mayor flexibilidad en la Ley Sttaford. He hablado con el secretario de Energía (Rick Perry) y el director de Presupuesto (Mick Mulvaney). Hemos hablado de que como está la ley, le atamos las manos para no solamente recuperarnos, sino hacerlo de una forma que haga sentido. No queremos tirar buen dinero cosas malas. Tenemos una obligación con la energía eléctrica que tiene esta Isla, de hacerla mejor y hacia el futuro. No hace sentido reconstruir un sistema que tiene 50 años, cuando sabemos las oportunidades que tenemos. Y eso no solamente lo hemos visto en Puerto Rico, sino también en otros estados donde hemos visto desastres. Así que vamos a hacerlo mejor para todos los ciudadanos americanos”, añadió Murkowski.

Ambos congresistas participaron de una delegación que visitó a Puerto Rico de los comités de energía, trabajos públicos e infraestructura. El grupo visitó el Hospital del Niño en Guaynabo para ver la instalación de paneles solares y baterías de la compañía Tesla. Asimismo, visitaron la Central Termoeléctrica de Palo Seco en Toa Baja, el municipio de Barranquitas y la Central Aguirre en Salinas.

“Es bien importante para nosotros seguir recibiendo estas visitas. No es lo mismo verlo por televisión o escuchar un reporte o leer un informe que estar en el lugar donde pasan las cosas”, expresó la comisionada residente Jenniffer González.

“Yo les presenté lo que es nuestra visión del nuevo sistema energético. Eso incluye, dar el salto significativo no incremental de energía renovable a un 25 por ciento. Segundo, las micro redes. Y tercero, la distribución inteligente. Esto lo que quiere decir es que los sistemas de energía renovables tienen la capacidad de redirigir la energía a otras áreas donde haya mayor necesidad. Lo otro que traje a colación fue la necesidad de generar más energía eléctrica en el norte de Puerto Rico. También les hable de la posibilidad de generar energía más limpia, al transicional del petróleo al gas”, señaló por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Para Rosselló Nevares, como para la comisionada residente, si se logran las enmiendas a la ley Sttaford, no solamente se lograría re energizar al país a corto plazo, sino que a mediano y largo plazo sería posible construir un nuevo modelo energético.