COMPROMISO SOCIAL EMPRESARIAL DE RAÍCES BORICUAS

DEBORAH GARCÍA GRATACÓS, PRESIDENTA Y CEO DE DEVAL LLC, ESTÁ IMERSA EN LA RECUPERACIÓN DE PUERTO RICO DESDE LA DIÁSPORA.

San Juan, Puerto Rico – La reconocida empresaria de origen puertorriqueño y residente en Virginia, Deborah García Gratacós, mantiene lazos robustos con la Isla a través de la labor filantrópica que realiza por medio de diversas entidades benéficas. Su compromiso con la reducción de la brecha social y económica de los residentes más necesitados en Puerto Rico se acentuó luego de la devastación dejada por el paso del huracán María. Actualmente Deborah, presidenta y CEO de DEVAL LLC, es voluntaria y parte de la directiva de Friends of Puerto Rico, entidad humanitaria sin fines de lucro basada en Washington DC y dirigida por Angelique Sina. Hasta la fecha Friends of Puerto Rico, ha transportado a la Isla más de 775 mil libras de abastos y sobre un cuarto de millón de dólares en medicamentos.

“Ser parte de este movimiento humanitario a favor de mis hermanos boricuas y motivar a otros es una responsabilidad inigualable que me llena de gran satisfacción. Facilitarles ayuda y servicios es una manera de compartir todas las bendiciones que he recibido tanto en lo personal como en lo profesional”, expresó García. “Nuestra gesta no estará completa hasta que todo puertorriqueño y puertorriqueña afectado por el huracán María esté encaminado hacia una mejor calidad de vida”, agregó.

En cuanto a la empresa hipotecaria, DEVAL LLC, García indicó que tras su fundación en el 2003 en la ciudad de Vienna, Virginia, ha logrado establecer subsidiaras en Washington DC Metro Area y San Juan, Puerto Rico. “Recientemente abrimos dos divisiones, Your Home Now Mortgage y Su Casa Ahora Mortgage, junto a las cuales ofrecemos más de 200 productos hipotecarios en 26 estados”, explicó su fundadora. El desempeño profesional de Deborah García Gratacós ha sido reconocido en varios medios gracias a su aportación en el desarrollo socioeconómico y por ser la primera mujer hispana propietaria de una casa hipotecaria en los Estados Unidos.

Para información adicional sobre los servicios y productos de DEVAL, favor acceder www.deval.us, www.sucasaahora.com y www.hmmortgage.com Para detalles sobre la fundación Friends of Puerto Rico, acceder friendsofpuertorico.org