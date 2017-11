CIAPR y Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas levantan voz de alerta contra plan de Vivienda sobre construcción

SAN JUAN – El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)”, ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, en conjunto con la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), arquitecto Ivonne María Marcial Vega advirtieron el viernes, que el acuerdo anunciado por el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil, en colaboración con la Asociación de Constructores de Puerto Rico para “viabilizar la reconstrucción de viviendas afectadas tras el paso del huracán María”.

“Es un esfuerzo mal concebido que deja fuera a los profesionales facultados por ley para ese propósito y que resultará en un incremento en la construcción informal”, dijo Vázquez Ruiz en declaraciones escritas.

“Este acuerdo de colaboración del Departamento de la Vivienda es un esfuerzo incompleto que no resultará en la meta de fomentar la construcción de viviendas resistentes a cualquier sistema atmosférico. Ambos colegios, el CIAPR y el CAAPPR se reunieron con la Junta de Planificación para concebir el desarrollo de un plan abarcador para asegurar la reconstrucción segura. Esto no se puede lograr sin los profesionales licenciados que garanticen la resistencia de cada estructura y el peritaje que alude el acuerdo debe ser provisto por ingenieros, arquitectos y agrimensores, no constructores”, añadió.

La presidenta del CAAPPR dice haberle tomado por sorpresa ya que “hablé por vía telefónica con el Secretario de Vivienda y me aseguró que el proyecto no conllevaría reconstrucción de viviendas, me informó que eso se realizaría en una fase más adelante”. Añadió que en la misma conversación se solicitó una reunión y por medio de una carta también sin recibir respuesta.

“Aquí vemos materializándose el elemento de la desesperación por hacer algo y salir del paso, y esto lo advertimos inmediatamente después del paso de María. La desesperación es entendible, pero si comenzamos a dar palos a ciegas, desorganizados dentro de los esfuerzos de diversas agencias del mismo Gobierno, terminaremos con un aumento en casas construidas informalmente que sin duda alguna quedarán nuevamente destruidas en el próximo huracán. Esto es un claro círculo vicioso”, dijo el ingeniero Vázquez Ruiz.

Ambos explicaron que los dos Colegios junto a la Junta de Planificación están trabajando para crear una serie alternativas para erradicar la construcción informal. Adicional a ese esfuerzo están trabajando estrechamente en alianza para auscultar todas las alternativas posibles que perduren y aseguren vivienda segura para todas las partes de la población.

“Para evitar otra devastación de viviendas como la que causó María los esfuerzos de reconstrucción deben requerir esfuerzos de peritaje y conocimiento especializado de los profesionales de la construcción. Exhortamos al Secretario de la Vivienda a unirse a este plan que ya está en marcha con la Junta de Planificación”, concluyeron.