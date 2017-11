Chayanne se defiende de las colaboraciones con artistas de reguetón

BANG Showbiz EL ESPECTADOR

El artista promete que sigue fiel a su estilo y a las letras románticas sin importar que sus nuevos ritmos suenen más urbanos

Son muchos los artistas que han decidido colaborar con artistas reguetoneros. Gilberto Santa Rosa, Shakira, Carlos Vives y Luis Fonsi son algunos de los cantantes que han decidido incorporar ritmos urbanos en sus canciones, sin que eso signifique que dejen de lado los ritmos con que se dieron a conocer. Recientemente Chayanne probó suerte con el reguetón con los “Choka choka” y “Qué me has hecho“, en los que une su voz a Ozuna y Wisin, algo que no gustó del todo a sus fans.

