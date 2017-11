Aviso: Vacunas disponibles en las farmacias de Kmart post huracán María

SAN JUAN- Las farmacias de Kmart están listas para servirle y atender sus necesidades de salud con vacunas y orientación. La vacunación es recomendada como primera alternativa de defensa y, para ello, cuentan con vacunas contra el virus de la influenza, la pulmonía y la culebrilla, entre otros.

Las vacunas son administradas por el grupo de farmacéuticos de Kmart, quienes están debidamente licenciados por la Junta Examinadora de Farmacia de Puerto Rico con cursos de vacunación. Las vacunas están disponibles en las 18 farmacias de Kmart de lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm y domingos de 11:00 am a 6:00 pm. No se necesita cita previa para obtener las vacunas.

“La situación que vivimos hoy en día no es una normal. Un desastre natural como el huracán por el que pasamos puede generar infecciones y enfermedades, pero éstas pueden ser prevenibles. Es por esto que hacemos un llamado a la prevención, para lo que se recomienda la vacunación. Esta es la alternativa principal de defensa y en las farmacias de Kmart estamos listos para ello”, dijo Noel Santiago, farmacéutico y director de farmacia de Kmart Puerto Rico.

Los farmacéuticos de Kmart también están preparados para orientarles en temas relacionados con el manejo adecuado de medicamentos, incluyendo aquellos que requieren refrigeración como tratamientos para cáncer y diabetes. También podrán orientarle sobre el proceso para solicitar repeticiones, el uso de jeringuillas ya que no deben ser reutilizadas, así como la calidad de sus medicamentos si éstos se vieron afectados por agua producto de inundaciones.

Además de vacunarse, para evitar el contagio de influenza, es importante tomar otras medidas preventivas como: lavarse las manos, cubrir boca y nariz al toser o estornudar y evitar contacto cercano con personas contagiadas.

Kmart acepta los principales planes médicos de Puerto Rico como Triple-S, MCS, Humana, Constellation Health, Tricare, Medicare Original y First Medical. Los pacientes de Reforma tienen sus propios centros de vacunación.