Anticipan perdida de temporada turística sin no se prende el Viejo San Juan

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, Néstor Alonso Vega le escribió una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos Rodríguez, en la que le solicita que concentre todos los esfuerzos de dicha corporación pública en la tarea de energizar el Viejo San Juan antes de que los turistas que planifican visitarnos en los meses de diciembre a marzo cancelen sus reservaciones.

“El Viejo San Juan es la cara de Puerto Rico ante el mundo. Las imágenes de este tradicional centro de comercio y cultura totalmente oscuro no ayudan en nada al esfuerzo que tenemos que hacer para atraer de nuevo al turista tras el paso del huracán María. Por eso le imploro al director ejecutivo de la AEE que haga todo lo posible para energizar el Viejo San Juan esta misma semana. Estamos aun con tiempo de salvar algo del turismo para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, pero no lo podemos logar si esto continua apagado”, señaló el legislador mediante un comunicado de prensa.

En su misiva, con fecha del martes, el representante por acumulación reconoce el esfuerzo que están haciendo los empleados de la AEE en restaurar un sistema devastado por el peor ciclón en tocar a la isla durante los pasados 100 años.

“Eso nadie lo disputa, el esfuerzo está ahí, pero necesitamos buscar la manera de encender al Viejo San Juan y tiene que ser ya. Necesitamos que la persona que ya compró un pasaje para venir aquí en diciembre o enero, y lo ha mantenido a pesar del impacto de María, no cambie de parecer al ver a la capital de Puerto Rico completamente oscura. Las imágenes de esa oscuridad matan el turismo y eso no lo podemos permitir. Miles de puertorriqueños dependen de esta industria, la única que está en crecimiento en Puerto Rico, para su sustento. No podemos defraudarlos”, añadió Alonso Vega.

Según dijo el representante en su carta a Ramos Rodríguez, la mayoría de los comercios, incluyendo tiendas y restaurantes, dependen del turista para mantener sus operaciones a flote, lo que hace más urgente la conexión eléctrica de esta área.