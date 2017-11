Ángel Pérez le responde a los que echan de menos a exalcalde O’Neill

GUAYNABO – Ante denuncias de deficiencias en el recogido de desperdicios, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero aseguró el lunes que las labores de recogido de escombros y material vegetativo en ese pueblo están adelantadas y respondió a quienes lo comparan con su antecesor Héctor O’Neill.

“No. No. No. Yo entiendo. Estamos hablando de una administración de 25 años, personas que muchos de ellos no han pasado la página. Yo lo entiendo. Esto es muy reciente, pero el exalcalde nunca se enfrentó a dos huracanes categoría 5. Estoy concentrado en hacer el trabajo. Están criticando a las mismas personas y a los mismos empleados que estuvieron bajo la pasada administración. Lo lamento muchísimo pero le agradezco a todos los empleados que han dado el máximo, están en turnos de 10 horas todos los días realizando el el trabajo y la labor que se tiene que hacer para el beneficio de nuestra gente”, respondió Pérez Otero en una entrevista radial (WAPA Radio).

Aseguró que hay empleados que están haciendo su trabajo y otros que pudieran estar “arrastrando los pies”. “El que quiera boicotear no le está haciendo daño a Ángel Pérez. Le está haciendo daño al pueblo. Allá cada cual con su conciencia. Estoy concentrado en realizar el trabajo”, dijo.

El alcalde guaynabeño lamentó las críticas ante la lentitud en el recogido de escombros, situación que atribuye a la magnitud de los estragos ocasionados por el huracán María. “Es lamentable, verdad, escuchar ese tipo de comentarios, pero los escuchamos en los 78 municipios. Aquí yo tengo cinco compañías privadas, sobre 10 brigadas del municipio, así que en efecto sí, se han recogido miles de toneladas de material vegetativo y estamos en ese proceso”, dijo

“Si tu comparas las dimensiones que tiene el municipio (de Guyanabo) con otros municipios, estamos bastante adelantados, gracias a Dios”, agregó.

Afirmó que hay brigadas asignadas tanto en los barrios como en las urbanizaciones para recoger el material vegetativo. Indicó que por la magnitud de la devastación el recogido de escombros está tomando más tiempo que lo que pudiera tomar en condiciones normales. “Aquí en poco tiempo esto regresará a la normalidad y otro va a ser el pensar de muchas de las personas”, adelantó.

Asimismo, aseguró que se está recogiendo la basura dos veces en semana, así como el material reciclable y que además están fumigando.

De otra parte, aseguró que todos los días se suman sectores con electricidad y que su estimado es de cerca del 25 o 30 por ciento esté energizado. “El mensaje que estoy enviando es que estamos necesitando mayor apoyo. Espero que puedan continuar llegando estas brigadas de Estados Unidos y se asignen algunas de ellas a nuestro municipio de Guaynabo”, dijo.

Finalmente, dijo que más del 50 por ciento del municipio ya tiene servicio de agua. No obstante, pidió al Cuerpo de Ingenieros la colocación de dos generadores en los sectores Barrio Río 1 y 2 y López Cases 1 y 2 del barrio Guaraguao, lo que llevaría el servicio a más sectores. Un total de nueve de las 17 escuelas del municipio ya están abiertas.