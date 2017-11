AMPR y su Local Sindical se unen a reclamo de padres y refugiados en escuela

COROZAL – La Asociación de Maestros de Puerto Rico y su Local Sindical (AMPR-LS) se unieron a la manifestación de padres, estudiantes, maestros y refugiados en favor de un trato digno para las personas sin hogar que se encuentran pernoctando en la escuela Emilio Delgado en el municipio de Corozal, pero a la misma vez en reclamo del regreso de los estudiantes al plantel, se informó el viernes.

“Entre los refugiados tenemos estudiantes que necesitan estabilidad. La escuela no es una vivienda. Aquí no hay forma de crear un hogar. No hay privacidad, no tienen ni duchas donde asearse. Ya es tiempo de que cada familia tenga un hogar seguro donde vivir. Es tiempo ya que los estudiantes regresen a su escuela. Esto es un asunto de alta prioridad que el gobierno tiene que solucionar”, explicó Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical de la AMPR en declaraciones escritas.

La AMPR hace un llamado a los municipios, al Departamento de la Vivienda y al Departamento de la Familia para que tomen acción ante esta situación, que no solo ocurre en Corozal, sino en otros pueblos de la isla.

“Sea quien sea, FEMA, el Gobierno, deben tomar acción ya. No es justo para nadie vivir en esas condiciones y tampoco es justo para los estudiantes que los priven de obtener el pan de la enseñanza”, puntualizó Toledo.