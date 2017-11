AMPR pide dar fin a las escuelas-refugios

SAN JUAN – Con el propósito de agilizar la apertura de los planteles escolares, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR- Local Sindical) creó siete comisiones especiales con el endoso del Departamento de Educación, para dar seguimiento a los hallazgos en las escuelas del país por parte del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, se informó el domingo.

“Hemos sido los facilitadores de directores y maestros que desconocían el proceso establecido por el DE para solicitar la apertura de sus escuelas. Les explicamos cómo hacerlo. Estamos también pendientes

a que cada situación señalada por el Cuerpo de Ingenieros haya sido atendida. Encontramos que hay 275 con los hallazgos identificados por el Cuerpo de Ingenieros, resueltos y aun así el DE no las ha abierto. Reclamamos se abran”, aseguró Ángel Javier Pérez, representante de la región de Arecibo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical hace un reclamo de acción al gobierno para cesar de utilizar las escuelas que actualmente tienen personas sin hogar.

“Que nos expliquen. Quién se va a encargar de estas familias y cómo es el proceso por seguir, para la reubicación en hogares dignos. Cuál será la fecha para que estas escuelas vuelvan a recibir estudiantes. Las escuelas no son viviendas y carecen de lo necesario para rehacer un hogar. Hay miles de estudiantes que no han podido comenzar clases y eso no es justo para nadie. Hay miles de estudiantes en desventaja porque no han podido comenzar sus clases”, expresó.

Se informó que, otra de las acciones que el DE está llevando a cabo son las consolidaciones de escuelas y la AMPR pide que cesen, porque en momentos como los que se viven hay que pensar en la estabilidad de los estudiantes.

“Eso suma ansiedad, tanto al magisterio como a los estudiantes, y no contribuye a un ambiente propicio para el aprendizaje”, dijo Toledo.

Por su parte, Ángel Javier Pérez resaltó que “no sabemos a ciencia cierta cuantos estudiantes se fueron de Puerto Rico y si son de escuelas públicas. Es por eso que pedimos que se suspendan las consolidaciones hasta el próximo año escolar para saber con exactitud el número de estudiantes matriculados”.