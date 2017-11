Alcaldesa de Ponce denuncia sobre traslado de refugiados a centros comunales

PONCE – La alcaldesa de Ponce María Meléndez Altieri denunció el lunes, que el traslado de refugiados fuera de los planteles escolares a centros comunales “es una acción apresurada e inhumana”.

Además, reiteró que el Municipio Autónomo de Ponce no tiene nada que ver con las determinaciones del Departamento de la Vivienda sobre los refugios establecidos a raíz del paso del huracán María.

“Desde el primer día en el que surgió la emergencia hemos estado brindando apoyo a los refugiados, a la compañía Individual Management -encargada de los refugios- al Departamento de la Vivienda y al Departamento de Educación”, indicó la alcaldesa en declaraciones escritas.

“Sabemos lo importante que es que las personas que sufrieron algún tipo de pérdida que les impide regresar a sus hogares cuenten con un techo seguro. No favorezco que los muden a lugares que no son seguros o que no le dan la tranquilidad y privacidad que cada familia necesita”, añadió.

Recordó que había recomendado públicamente al secretario de la Vivienda, Fernando Gil, que asignaran fondos para ‘vouchers’ y se les proveyera asistencia para el pago del depósito de agua y luz. Además, recomendó reutilizar las residencias que han sido abandonadas por sus dueños y que están en riesgo de convertirse en estorbos públicos.

Sostuvo que entre las ayudas brindadas por el Municipio a los refugios están: diesel, agua, artículos de primera necesidad, atención médica, colaboración para conseguir generadores eléctricos, así como actividades de entretenimiento para las familias.

“Han pasado dos meses desde el huracán, sabemos la devastación causada en miles de viviendas, pero también es claro que los estudiantes deben comenzar sus clases pronto para que no pierdan su semestre, en especial las que tienen estudiantes graduandos. Por lo que tienen que buscar alternativas para salvaguardar los derechos de todos”, insistió Meléndez Altieri.

Señaló que el Departamento de la Vivienda traslada a 109 refugiados de las Escuelas Lila Mayoral y Santa Teresita para los centros comunales de los residenciales Dr. Pila y Ernesto Ramos Antonini en Pámpanos.

Explicó que desde los días previos al paso del fenómeno atmosférico Ponce tuvo 13 refugios con sobre 1,200 refugiados. Algunos de estos regresaron a sus viviendas, otros se mudaron con familiares y otros fueron ubicados en complejos de vivienda pública.