AAA anuncia que 1.1 millones de clientes ya cuentan con el servicio de agua potable

SAN JUAN – El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza anunció el lunes que la Corporación Pública logró restablecer el servicio de un 90 por ciento de sus clientes, y aseguró de paso que el proceso de facturación y crédito por servicio deficiente se implementará la próxima semana.

“La AAA no ha facturado desde el 16 de septiembre del 2017 por el paso de los huracanes Irma y María en la Isla. La mayor parte de los contadores se leen cada dos meses, lo que significa 60 días después del consumo del cliente. En este caso y luego de la emergencia, han pasado 120 días de la última lectura.. La AAA requiere de ingresos para garantizar la continuidad y calidad del servicio a la ciudadanía. Por tanto y atendiendo el servicio deficiente con el paso del huracán María, en las facturas que incluyan periodos post María, hemos implementado un crédito por servicio deficiente por los días que el cliente no tuvo servicio. Es importante recalcar que en la medida en que se pueda, no se facturará a base de estimados”, indicó el presidente ejecutivo en conferencia de prensa.

“Además de restablecer el servicio, queremos garantizar que el agua que reciban sea de la más alta calidad. En estos momentos nuestra prioridad es continuar obteniendo generadores para la operación de sistemas de bombeos restantes, realizar la limpieza de las tomas de agua crudas de las plantas que tenemos en los pueblos de la montaña, monitorear los niveles de seguridad de los embalses y trabajar para fortalecer aquellos sistemas de infraestructura que fueron afectados por el paso del huracán María”, enfatizó..

Añadió que las facturas pre María (que incluyen los periodos de 15 de agosto al 15 de septiembre de 2017) son aproximadamente 575,000 y que se emitirán en los próximos días.

Una vez emitidas, se le extenderá el periodo de pago de 21 a 30 días, dictó.

Para las facturas que incluyen periodos pre María y post María, el periodo de pago se extenderá de 21 a 45 días, estableció

Por último, destacó el trabajo de los funcionarios que laboran en la Corporación Pública durante el periodo de emergencia.

