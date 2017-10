Senador hace llamado a la AEE para que atienda Distrito de Arecibo

(Centro Comando del Gobierno, San Juan) – El Senador por el Distrito de Arecibo Ángel “Chayanne” Martínez Santiago hizo un llamado urgente en el día de hoy a la directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que haga una de sus prioridades restablecer el servicio eléctrico a los municipios de la zona norte de la isla. (Centro Comando del Gobierno, San Juan) – El Senador por el Distrito de Arecibo Ángel “Chayanne” Martínez Santiago hizo un llamado urgente en el día de hoy a la directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que haga una de sus prioridades restablecer el servicio eléctrico a los municipios de la zona norte de la isla.

“La AEE tiene que tomar acción en el Distrito de Arecibo y levantar las líneas primarias de manera proporcionada y simultánea en cada municipio para que así el Distrito comience a sentir una recuperación. Solo he visto una brigada en el Municipio de Manatí levantando líneas primarias pero en Florida, Barceloneta y en los otros pueblos no he visto movimiento, por eso pido más agilidad”, sostuvo el líder estadista.

El Distrito Senatorial de Arecibo, el comprende los municipios de Barceloneta, Camuy, Ciales, Dorado, Florida, Hatillo, Manatí, Morovis, Quebradillas, Vega Alta, Vega Baja y Arecibo, está a oscuras, como casi todo Puerto Rico, desde el paso del huracán María. De hecho, Arecibo fue por donde María hizo su salida dejando devastación y represas gravemente afectadas cómo por la que pasa el Río Guajataca.

“Yo entiendo la magnitud y complejidad del problema, pero aquí no se está viendo acción. No vemos casi brigadas de la AEE y nada de qué hablar de ayuda del exterior, por ejemplo de brigadas de otros estados de la unión. Los residentes de esta zona se sienten huérfanos de la posibilidad de tener servicio eléctrico en muchos meses. No se ve trabajo y eso es lo que pedimos, que se vea ese esfuerzo que sabemos que se está haciendo a nivel de otros municipios de Puerto Rico”, señaló el también Presidente de la Comisión de Salud del Senado.