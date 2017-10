Senado investigará de alta de pacientes en hospitales a horas del paso de huracán María

SAN JUAN -El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago anunció el sábado que estará investigando los protocolos implementados por las facilidades médicas en Puerto Rico para dar de alta a pacientes hospitalizados horas antes o inmediatamente después de terminar el paso del huracán María.

“No cabe la menor duda de que el huracán María ha dejado al descubierto una serie de grandes deficiencias en toda la cadena de salud, y es hora de que actuemos de tal forma. Horas antes del paso de María, muchos hospitales estaban dando de alta a pacientes, cuyos familiares tuvieron que viajar, en algunos casos, grandes distancias, para recogerlos apenas minutos antes de que llegara este histórico ciclón. Las altas que se produjeron después no pudieron ser atendidas como se supone, por la falta de comunicación que hay. Tenemos que evaluar un protocolo para este tipo de emergencia, y esta Comisión de Salud estará estudiando este asunto con urgencia”, señaló Martínez Santiago mediante declaraciones escritas.

El también Portavoz Alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Alta, reconoció el esfuerzo que realizaron muchos hospitales para contactar a familiares de pacientes durante la emergencia, pero aseguró que se necesita más.

“Muchos hospitales hasta alquilaron vehículos para llevar a pacientes a sus casas, y eso es encomiable. El asunto es que no todos lo hicieron. También, existe otra gran preocupación, y es en cuanto a qué sucede con ese paciente que no tiene familiares o amigos cercanos, ¿dónde ira cuando lo den de alta en medio de una crisis como el paso de un huracán? Las personas que son dadas de alta de hospitales no significa que estén recuperados de su condición, lo que pasa es que están listos para continuar el tratamiento desde sus hogares, con unas recomendaciones médicas estrictas. En caso de un fenómeno como María y sin hogar, tiene que implementarse un protocolo diferente para asegurarse que ese tratamiento continúe, sea en un refugio o en el mismo hospital”, añadió el Senador por el Distrito de Arecibo.