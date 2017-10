Gobernador Rosselló Nevares agradece acción de Cámara de Representantes federal ante emergencia por el huracán María SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó el jueves a la resolución legislativa aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que permitirá al gobierno de Puerto Rico acceder a préstamos de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para evitar la insolvencia. “La aprobación hoy en el Congreso de la medida inicial de ayuda a Puerto Rico representa una importante acción federal que le permitirá al Gobierno de Puerto Rico tener la liquidez necesaria para continuar operando, cumpliendo con el pago de nómina y pensiones, además de los servicios esenciales al Pueblo”. “Agradezco, tanto a la Casa Blanca como al Congreso, por su rápida respuesta y acción conjunta, atendiendo nuestra solicitud”, sostuvo el gobernador, al tiempo que reconoció el trabajo realizado en equipo por la comisionada residente, Jenniffer González Colón y Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA, por sus siglas en inglés) y su equipo de trabajo. La legislación aprobada asigna sobre $6 mil millones para las operaciones del Gobierno de Puerto Rico y representa la primera de varias medidas que estarán bajo la consideración del Congreso a solicitud de la Administración Rosselló Nevares, como consecuencia de la emergencia que se vive en la Isla tras el impacto del huracán María. “Nuestro reclamo de trato igual para los ciudadanos americanos de Puerto Rico está siendo atendido en Washington y la aprobación de esta medida inicial así lo evidencia”, expresó el gobernador en declaraciones escritas. La Cámara de Representantes federal aprobó en votación 353-69 el Proyecto de Asignaciones Suplementarias para Desastres, HR 2266, el cual asigna 35 mil millones para emergencias y beneficiaría a Puerto Rico en la etapa de recuperación, luego del paso de dos huracanes en menos de dos semanas. “El Proyecto de Asignaciones Suplementarias que tenemos ante nosotros es uno enorme, sin embargo, es solamente el primer paso hacia esa meta. Los fondos asignados a este proyecto de ley son urgentemente necesarios para obtener recursos para las familias y comunidades americanas que todavía están sufriendo, lo cual nos permitirá continuar los esfuerzos de alivio inmediato y ayudar a iniciar el proceso de reconstrucción”, expuso la comisionada residente, Jenniffer González Colón. La comisionada, quien agradeció las muestras de apoyo de sus compañeros en el Congreso, también llamó la atención de efectos secundarios de la catástrofe como la emigración masiva y sus consecuencias: “esta crisis humanitaria sin precedentes en nuestra propia nación ha dado comienzo a lo que probablemente se convertirá en un éxodo masivo de puertorriqueños a los distintos estados, poniendo en riesgo la recuperación a largo plazo de la isla”. La medida suplementaria, añade fondos al presupuesto federal vigente y destina: -$13.7 billones para reabastecer el fondo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) la Casa Blanca había solicitado al Congreso la aprobación de $12.77 billones para FEMA, “en la Cámara añadimos por el Congreso en la pieza legislativa un billón de dólares más a esa partida”, indicó González Colón; -$4.9 billones para préstamos a gobiernos de Puerto Rico e Islas Vírgenes bajo el Disaster Assistance Direct Loan Program, esto proveerá liquidez a ambos gobiernos caribeños hasta fines de este año; -$1 billón para el programa de Emergency SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), Puerto Rico no tiene acceso a este programa, pues tenemos nuestro propio programa del PAN, sin embargo, ante la emergencia de estos huracanes la administración accedió a que se nos permita poder disfrutar del mismo. SNAP es un programa financiado con fondos federales para ayudar a persona de bajos ingresos adquirir alimentos saludables, es llamado la primera línea de defensa contra la hambruna en la nación y es considerado una herramienta para ayudar a prevenir inseguridad alimentaria al proveer fondos para la adquisición de alimentos. Estadísticas demuestran que el programa ayuda a las personas a levantarse de situaciones como el desempleo, además tiene un efecto multiplicador en la economía porque la pone a correr; -autorización al Departamento de Defensa para que puedan mantener su nivel de apoyo hasta que sea necesario. -y $16 billones para el seguro por inundaciones, entre otros fondos como $500 millones para respuesta a los fuegos en California.

Conforme gobernador con “interpretación” de Casa Blanca a ‘tweets’ del presidente

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, le “interpretó” las expresiones por la red social Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald John Trump.

Rosselló Nevares utilizó como preámbulo a la solicitud, lo que promulga el Acta Stafford (Robert Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act). Según el primer ejecutivo, la ley establece que la ayuda que brinda la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) tiene que continuar hasta que se mantenga la emergencia.

“La secretaria de prensa ha dicho que van a estar con Puerto Rico durante la emergencia, que las expresiones iban dirigidas a decir que cuando la recuperación se hace más rápido, es más beneficioso para el país, porque la gente llega a la normalidad más rápido. Nosotros queríamos claridad sobre si iban a estar apoyando a Puerto Rico y reiteraron que iban a apoyar a Puerto Rico, Islas Vírgenes, Texas y Florida, no tan solo ahora en la fase inmediata, sino también a largo plazo para reconstruir a Puerto Rico”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares leyó unas expresiones escritas de Sanders, pero al momento no existe en la página de la Casa Blanca ninguna declaración de Sanders sobre lo que Trump escribió el jueves.

“Siempre y cuando estén trabajando por Puerto Rico, eso es lo importante. Al momento que dejen o aparente que Puerto Rico no tenga esa colaboración, no solamente vamos a estar insatisfechos, sino que vamos a estar abogando como ciudadanos americanos para que los puertorriqueños tengan todos los recursos”, mencionó el primer ejecutivo quien reiteró que su función no es interpretar las expresiones del presidente de Estados Unidos y por eso pidió a los funcionario de la Casa Blanca la clarificación.

En la mañana del jueves, el presidente escribió en su cuenta de Twitter: “La electricidad y toda la infraestructura era un desastre desde antes de los huracanes. El Congreso decidirá cuánto gastará. Nosotros no podemos mantener a FEMA, militares y recursos de primera respuesta, quienes han sido asombrosos (bajo las circunstancias difíciles), en Puerto Rico por siempre”.

La expresiones de Rosselló Nevares se dieron una vez culminó una reunión del Frente por Puerto Rico, en la cual acordaron llevar un solo mensaje para que Puerto Rico reciba el mismo trato que se le dio a estados como Texas y Florida en los esfuerzos de recuperación tras el paso de los huracanes Harvey e Irma.

Acordaron además reiterar el llamado a la diáspora para que ayude en el mensaje de ayuda a Puerto Rico. Entendieron además que si la Isla no logra el ‘Recovery Package’, la consecuencia será una crisis humanitaria y el éxodo masivo de puertorriqueños.

Ricardo Rosselló pide clarificación a tweets de Donal Trump

SAN JUAN – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares solicitó al personal de la Casa Blanca que clarifica las expresiones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la permanencia de recursos federales en la isla para colaborar en los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán María.

“El gobernador de Puerto Rico en los pasados 30 minutos ha estado en comunicación con personal de Casa Blanca pidiendo clarificación de las expresiones que vimos en el Twitter por parte del presidente Donald Trump. Una vez reciba la clarificación si alguna a esas expresiones, se estará expresando al pueblo de Puerto Rico, al Cngreso y al presidente de Estados Unidos, la posición del gobernador de Puerto Rico”, dijo en una conferencia de prensa el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Ramón Rosario.

A través de su cuenta de Twitter, Trump advirtió el jueves que los recursos y personal que han enviado a la isla no podrán permanecer aquí “por siempre”, a la vez que dejó en manos del Congreso el monto de las ayudas que concederán a la isla.

Asimismo, publicó que la crisis financiera en Puerto Rico se agravará tras el impacto de los huracanes, y que según dijo la periodista Sharyl Attkisson, se trata de una crisis creada por Puerto Rico mismo. También señaló que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares ha reconocido una falta de responsabilidad.

Entretanto, la noche del miércoles el gobernador envió declaraciones escritas en las que agradeció al Congreso de Estados Unidos por las gestiones ante los pedidos de fondos para la recuperación tras el paso del huracán María, mientras insistió en su llamado ante la necesidad de fondos adicionales.

“Agradezco al Congreso por trabajar fondos adicionales de emergencia a los 4,900 millones de dólares para Préstamos Comunitarios de Desastre para Puerto Rico peticionados por el presidente Donald Trump”, dijo el mandatario.

Asimismo, agradeció a los miembros de la Cámara de Representantes federal por añadir 1,270 millones de dólares al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico. Esta inyección de dinero irá directamente a ayudar a las personas más necesitadas de la isla.

“Seguimos haciendo el llamado al Congreso para que apruebe medidas adicionales que otorguen fondos de emergencia para diferentes categorías de emergencia, como lo son los Community Development Block Grants, Social Services Block Grants y Small Business Administration Disaster Loans, entre otras”, reiteró.

Rosselló Nevares convocó al Frente de Puerto Rico para establecer una estrategia de cabildeo en Washington, DC ante la necesidad de ayudas federales en este momento de emergencia. El Frente se reuniría el jueves.

Rosselló Nevares insiste en llamado sobre ayudas federales adicionales

SAN JUAN – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares agradeció al Congreso de Estados Unidos por las gestiones ante los pedidos de fondos para la recuperación tras el paso del huracán María, mientras insistió en su llamado ante la necesidad de fondos adicionales.

“Agradezco al Congreso por trabajar fondos adicionales de emergencia a los 4,900 millones de dólares para Préstamos Comunitarios de Desastre para Puerto Rico peticionados por el presidente Donald Trump”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Asimismo, el mandatario agradeció a los miembros de la Cámara de Representantes federal por añadir 1,270 millones de dólares al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico. Esta inyección de dinero irá directamente a ayudar a las personas más necesitadas de la isla.

“Seguimos haciendo el llamado al Congreso para que apruebe medidas adicionales que otorguen fondos de emergencia para diferentes categorías de emergencia, como lo son los Community Development Block Grants, Social Services Block Grants y Small Business Administration Disaster Loans, entre otras”, dijo el gobernador.

Precisó que tanto las autoridades federales como estatales en Puerto Rico se encuentran aún en un proceso de evaluación de los daños ocasionados por los huracanes Irma y María. En la medida en que vayan identificando otras áreas de necesidad se requieren fondos adicionales del Congreso para poder atender el proceso de recuperación y reconstrucción tanto a corto como a largo plazo.

“Estamos comprometidos en seguir trabajando con el gobierno federal para atender las necesidades a corto, mediano y largo plazo de los puertorriqueños”, finalizó.