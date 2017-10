Representante condena alegada acción de AEE en contra Yabucoa

YABUCOA – El representante del Distrito 34 y portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ramón Luis Cruz Burgos, alegó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), está desmantelando lo poco que quedó servible del sistema eléctrico en Yabucoa, para llevárselo al municipio de Humacao.

“Esto es un abuso y una mezquindad de la AEE contra los yabucoeños. En el día de ayer se me acercaron muchos yabucoeños entusiasmados porque por fin llegó una brigada a Yabucoa, me mostraban fotos y sentían esperanzas al ver que por primera vez en 40 días llegaba personal de la AEE al pueblo. Al acercarnos al área nos percatamos que no estaban laborando o realizando tareas de mejoras en beneficio del pueblo, sino que removían un grupo de postes de cemento que no fueron dañados por el huracán. Al preguntar se nos notificó que los removian para llevarselos a Humacao”, indicó Cruz Burgos en un comunicado de prensa.

El representante dijo que como legislador de Yabucoa, luego de estar insistiendo en redes y comunicaciones con la AEE para que se atiendan las necesidades de la gente en Yabucoa, al ver que en lugar de venir a ayudar vienen a terminar de tumbar lo que María no se llevó, tiene que condenar este comportamiento y enplazar al Director Ejecutivo a dar explicaciones.

El legislador alegó que no hay ni una brigada asignada a la zona y que son necesarios los materiales para correguir el sistema.

“No hay excusa para venir a Yabucoa a llevarse para otro pueblo los materiales que quedaron bien. En Yabucoa necesitamos esos materiales, más aún cuando llevan anunciando inversiones de sobre 100 millones de dólares en materiales. Queda demostrado que la supuesta compra de materiales es otra mentira de la AEE. En esta emergencia queda evidenciada de nuevo el constante discrimen contra los municipios que represento. Ahora no solo no nos ponen en agenda, sino que para colmo vienen acá a llevarse para otro pueblo lo poco quedó en pie”, sentenció Cruz Burgos.