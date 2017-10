Palo Seco estaría lista para funcionar en 21 días concluye informe de Colegio de Ingenieros

SAN JUAN – La central termoeléctrica de Palo Seco podría estar lista para operar al mismo nivel previo a la determinación de su cierre en 21 días, a un costo menor al actualmente contratado por el Gobierno y por empresas puertorriqueñas que cuentan con los materiales para así hacerlo, concluyó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores.

Integrantes de la entidad realizaron una inspección ocular- a solicitud de la Legislatura- en la planta generadora para revisar las conclusiones del informe de la firma Island Structures Engineering, el cual se utilizó como fundamento para cerrar la central en el mes de agosto.

“Este informe que presenta el Colegio de Ingenieros, lo que establece es que no hay peligro de colapso, que las deficiencias estructurales que hay se pueden corregir en un tiempo prudente de 21 días. Más aun, que es costo efectivo, que Palo Seco tiene importancia para nuestro sistema eléctrico, que hay que hacerlo a la brevedad posible y que al menos pudiéramos estar subiendo dos calderas. Ante la situación que tiene Puerto Rico, lo que amerita es que la Autoridad de Energía Eléctrica le dé prioridad a estas áreas y le metan mano”, dijo el representante Antonio “Tony” Soto, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Socio Económico, Planificación, Telecomunicaciones, APPP y Energía Eléctrica en conferencia de prensa.

Pablo Vázquez Ruiz, presidente del Colegio de Ingenieros, mencionó que a pesar de que parte de la estructura que le da soporte a las calderas estas corroídas, las mismas tienen varios niveles de estabilidad lo que permite que con unas reparaciones de emergencia, se pueda encender en lo que culminan los arreglos de largo plazo.

“Es bueno aclarar que el informe de Island Structures cuando habla de colapso inminente no se refiere a las estructuras principales que sostienen las calderas, por lo cual que esas calderas están a punto de colapsar no es realmente lo que refleja el informe y no es realmente lo que vimos nosotros”, sentenció.

Previo a la llegada del huracán María, el gobierno de Puerto Rico estaba en conversaciones con la compañía General Electric para que repararan los daños que tenia la Central de Palo Seco a un costo estimado de 4 millones de dólares. Los trabajos, según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tardarían entre 4 a 6 meses. Actualmente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos está a punto de encender unos generadores portátiles cerca de las facilidades de Palo Seco, cada uno de 58 megavatios. Una caldera de Palo Seco genera alrededor de 85 megavatios. De acuerdo con los integrantes del Colegio de Ingenieros, si se hacen las reparaciones de emergencia, esos generadores no serian realmente necesarios.