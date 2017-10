Noticias importantes

Advertencia de inundaciones para la zona metropolitana de SJ SAN JUAN (- El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde del martes una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona metropolitana de San Juan. Estos son: Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo, Bayamón, Toa Baja, Cataño y Toa Alta. La advertencia es hasta las 4:30 de la tarde. A toda la comunidad universitaria Debido a la falta de energía eléctrica, durante el día de hoy, quedan canceladas las labores y las clases en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Se suspenden los cursos a partir de la 1pm y la sesión vespertina. Cerrado tramo PR-22 por choque que dejó derrame de combustible SAN JUAN – La Policía informó que a eso de las 10:00 de la mañana del martes se cerró al tránsito el expreso PR-22 a la altura del kilómetro 11.5 en dirección de San Juan hacia Dorado, cerca de la salida 9 hacia Cataño (Goya), por un accidente que involucra preliminarmente tres automóviles. Las autoridades detallaron que como resultado de esta colisión se produjo un derrame de combustible. Sin embargo, se desconoce si personas resultaron heridas. La Uniformada recomendó a la ciudadanía a tomar vías alternas como la carretera PR-165, la PR-167 y la carretera PR-2. Complicado agilizar proceso de restauración del sistema eléctrico

SAN JUAN – El proceso de restauración del sistema eléctrico del país ha requerido que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos recurra a la contratación de varias empresas a un nivel acelerado, a pesar que el inicio de las reparaciones dependerán en gran medida de la llegada a la isla de materiales y personal.

“Cada día que pasa es un día muy tarde. Viví aquí en la isla por 26 años y siento que esta devastación es algo muy serio. Para la aceleración (de la contratación) estamos usando las reglas federales para hacer el proceso más rápido. Los días que está tomando no está relacionado con los contratos, sino con las compañías que tienen que movilizar equipo y gente a cantidades grandes, hacer el ‘schedule’ junto con los barcos que estén disponibles y los puertos en Estados Unidos”, dijo el ingeniero José Sanchez, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Tras los embates del huracán María, el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurrieron a la asistencia del Cuerpo de Ingenieros para la rehabilitación del sistema eléctrico.El estimado es de 400 millones de dólares en contratos, aunque esa cifra podría aumentar, según precisó Sánchez. A 20 días del paso del sistema atmosférico, solo el 16 por ciento del sistema está energizado.

No obstante, Sánchez dijo que no hay materiales suficientes en la isla para levantar el sistema eléctrico que fue fuertemente devastado por el huracán María. “En cuanto al equipo para la generación del sistema completo de generación, hemos sometido una orden de 115 millones de dólares en matriales de 50 mil postes, 6,500 millas de cable para transmisión y distribución”, explicó Sánchez.

Según agregó, ya se completó el proceso de contratación de la empresa Weston Solution para instalar un generador de 50 millones de vatios en la planta de Palo Seco en Toa Baja que ya está de camino. “La esperanza es que se pueda instalar antes del 23 de octubre. Hay incentivos en el contrato para que el contratista acelere el proceso. En otras palabras se da un incentivo si puede instalarlo antes de esa fecha”, explicó.

Precisó que tienen otros tres contratos para la adquisición de más personal y equipo. La expectativa es poder tener todos los contratos adjudicados en los próximos siete días.

No obstante, Sánchez dijo que por asuntos del proceso de contratación federal, no se pueden divulgar los nombres de las empresas a contratar. Las compañías no están limitadas a quien pueden subcontratar, después que cumplan con reglamentos de auditoria y contabilidad.

El funcionario afirmó que aun no hay ingenieros reparando líneas, sino que han estado instalando generadores en puntos específicos como hospitales y escuelas. Detalló que han instalado 56 generadores y que han evaludao 231 localizaciones para colocar de estos aparatos. Además, se han ordenado sobre 400 generadores adicionales.

Asimismo, aseguró que junto con la AEE se han identificado las líneas principales y el orden en que serían reparadas.

El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario dijo que el gobierno le da la bienvenida a cualquier ayuda que se pueda financiar con fondos federales y aseguró que “mientras más compañías haya, el gobernador estará más agradecido”.