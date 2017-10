New Haven recaudó $ 63.000 en ayudas para las víctimas del “Huracán María”

Redaccion de la Voz Hispana – New Haven

Oficiales de la Policía y miembros del Cuerpo de Bomberos de New Haven, junto a voluntarios de diferentes organizaciones, y figuras de la comunidad, se concentraron el sábado pasado, 30 de septiembre, en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo primordial de proceder a recaudar fondos con destino a las víctimas del “Huracán María” en Puerto Rico.

Las recaudaciones se iniciaron a las 10:00 A.M. en sitios debidamente establecidos por los organizadores del evento entre los que se encontraba el Representante Estatal Juan Candelaria, Maritza Rosa, Mercedes Félix, Mercedes Beltrán, Dra. Abby Benitez, y entidades tales ARTE Inc., New Haven Latino Council, Puerto Rican United, Inc., y la misma alcaldía, que se unieron para el buen resultado de la campaña. Al final de la tarde, esos esfuerzos dejaron buenos resultados, ya que se logró colectar un total de $ 63,000 en toda la ciudad.

En un recorrido realizado por La Voz Hispana de Connecticut por algunos de los sitios donde se hacía la recaudación de fondos para los damnificados de la “La Isla del Encanto”, pudimos constatar el fervor y la entrega de los numerosos voluntarios que participaban en la generosa colecta, quienes lo hacían acompañados o acompañadas de miembros del Departamento de Policía o miembros del Cuerpo de Bomberos de New Haven.

De entrada, en la intersección que forman Ella T. Grasso Boulevard y Columbus Avenue, encontramos a dos jóvenes damitas, Evelyn y Ariana, quienes corrían raudas esa mañana portando alcancías para recibir las donaciones que los conductores y pasajeros de los vehículos les ofrecían.

“Aquí vamos a estar ayudando en esta causa hasta las cinco de la tarde”, declaraba la señora Mónica Arroyo, quien hace parte de la organización “Puerto Rican United”. “La gente ha estado respondiendo muy bien a esta campaña,” señalaba mientras era ayudada por las dos jovencitas.

Al otro lado de la vía, en la esquina de Orange Street, y con dirección a West Haven, captamos al Teniente David Vargas, del Departamento de Bomberos, quien acompañado de otros voluntarios buscaba atraer la atención de los que por allí circulaban para que se sumaran a la obra benéfica