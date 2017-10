Mónica Puig llega a la isla para entregar ayuda al San Jorge Chidren’s Hospital y en Loíza

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares recibió el lunes, a las tenistas Mónica Puig y María Sharapova, quienes llegaron a la Isla para repartir suministros, entre otros lugares, al municipio de Loíza.

“Gracias por demostrarnos que luchar fuerte nos permite derribar obstáculos. Y tal como ustedes han hecho en sus trayectorias, que han derribado obstáculos, les atestiguo que Puerto Rico hará lo mismo en uno de los retos que hemos tenido en tiempos recientes. Su presencia aquí, sobre todo le trae a Puerto Rico esperanza”, dijo Rosselló Nevares a la prensa.

“Lo único que puedo traer a Puerto Rico es esperanza de que las cosas van a mejorar, que yo tengo un corazón boricua y yo se que tan fuerte es. Y sé que estas cosas malas se pueden sobrellevar con buena actitud, con ganas, amor y cariño. Lo único que le pido al pueblo de Puerto Rico es que se unan, se quieran y le enseñemos a todos que somos un país fuerte que puede salir de cualquier situación. Vamos a salir de esta situación y vamos a ser un Puerto Rico más fuerte”, sostuvo por su parte, la tenista boricua.

“Siempre cuando llego a Puerto Rico me emociono, pero me emocione porque no reconocía al Puerto Rico de antes. Muchas casas sin techo, las playas sucias, no brillaban como antes y me puse muy triste. Pero si me saco una sonrisa ver una bandera de Puerto Rico soplando en el viento y me hizo pensar que Puerto Rico saldrá de esto y que somos fuertes y no importa lo que pase voy a estar aquí para Puerto Rico”, dijo Puig.

Las tenistas acudieron primero al San Jorge Children’s Hospital donde llevaron suministros médicos para la institución que atiende a niños.

Luego visitaron en Loíza al Centro TAU que pertenece a la Fundación Ricky Martin donde entregaron insulina, estufas, cilindros de gas, entre otras cosas