Llegarán al tribunal gobierno y JCF por síndico AEE

SAN JUAN – El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario adelantó el jueves que acudirán a los tribunales para defender las injerencias del gobierno sobre la Junta de Control Fiscal (JCF), esto luego que ese organismo nombrara a Noel Zamot como Oficial de Transformación para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mientras aseguraron la cadena de mando en esa corporación pública no se verá afectada.

“La respuesta del gobernador ha sido clara. Estaremos defendiendo la autoridad del gobierno electo igual que hicimos con la reducción de jornada laboral… Hemos tenido coincidencias y diferencias y esta es una de ellas. Lo llevaremos a los foros pertinentes”, dijo Rosario en una conferencia de prensa.

“Tanto en foros políticos como en foros juiciales, defenderemos al pueblo”, afirmó posteriormente.

Indicó que la premisa legal es que la operación del gobierno de Puerto Rico, la dirige el gobierno electo. “Ellos (la JCF) no pueden supervisar y ser el supervisado al mismo tiempo”, dijo.

La JCF anunció el nombramiento de Zamot el miércoles. Según el parte de prensa, Zamot, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos nacido en Puerto Rico, dirigirá la transformación de la AEE y la reconstrucción del sector energético luego de la devastación causada por el huracán María. Su prioridad inmediata será agilizar los esfuerzos de reconstrucción en la Isla en estrecha coordinación con el gobierno de Puerto Rico, la Junta y el gobierno federal.

Mientras tanto, Rosario afirmó que la AEE sigue operando en ley y que Zamot, que según dijo, no es perito en sistemas eléctricos, está bienvenido para cualquier sugerencia. En ese sentido, el director de la AEE, reiteró sigue siendo el líder de esa corporación pública.

“La cadena de mando permanence intacta. El director ejecutivo de Energía Eléctrica, Ricardo Luis Ramos Rodríguez está aquí presente. A mí personalmente no se me ha planteado un cambio de mando. La función del señor Zamot según yo la entiendo, viene a ser básicamente como fue la de Lisa Donahue. Como me gusta ver el vaso medio lleno, en vez de medio vacío, mi expectativa es que mientras más gente haya, mejor…. Bienvenido sea. Lo conozco. Es una persona seria. Las puertas están abiertas, así como para el Cuerpo de Ingenieros”, dijo Ramos.

Asimismo, el funcionario dijo que es posible contratar empresas privadas sin costo inmediato para que colaboren en la isla. “Eso es lo que estamos esperando de esa intervención, que nos ayude a conseguir fondos. Si son (contratos) gratuitos o no, estará por verse…”, dijo Ramos al enfatizar en la necesidad de producir energía segura y a bajo costo.