Las Vidas Puertorriqueñas Sí Importan o Puerto Rican Lives Matter

Una otra inquietud que yo tengo es que la empresa Whitefish, ubicada en Whitefish, Montana puede tener buenas relaciones con Richard Spencer, líder de los nacionalistas blancos y organizador del trágico evento en Charlotteville, Virginia, quien provocó malas relaciones contra los judíos de Whitefish donde vive la hermana de Richard Spencer. El F.B.I. investigó la situación para proteger la comunidad judía pero la Casa Blanca, bajo Donald Trump, no dijo nada, obviamente por no decir algo en contra de uno de sus políticos de base. Una investigación de Whitefish y Richard Spencer está en proceso. Hay que tomar en cuenta que un grupo de candidatos del partido Republicano de Montana conectado con el KKK y los nacionalistas blancos es sospechoso de una buena relación o tolerante entre la administración de Whitefish Energy y el grupo de Richard Spencer. Donald Trump recibió 63.7 por ciento del voto en el condado donde Whitefish está ubicado, pero la biblioteca, según un artículo que he leído esta semana, dice parecer un centro de apoyo para los nacionalistas blancos en el mismo pueblo. El gobernador de Puerto Rico tiene que investigar el asunto hoy. Algo apesta mucho y no es el pescado.