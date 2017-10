Inconforme gobernador con falta de sentido de urgencia del Cuerpo de Ingenieros sobre sistema eléctrico

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se expresó el martes inconforme con el nivel de respuesta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el tema de restaurar el sistema eléctrico.

A juicio del gobernador, la entidad federal no entiende el nivel de urgencia que tiene restablecer el sistema.

“Los generadores no están diseñados para funcionar por mucho tiempo. Lo que nosotros queremos anticipar, es que antes que se dañen los generadores, ya tener servicio de energía eléctrica. Por eso es que cuando me puse como meta el 30 por ciento para finales de mes, no era un capricho. Es porque si no hacemos eso con urgencia, otras áreas que hemos estado trabajando con urgencia van a colapsar. Por eso es que luego de haber pasado la fase de salvar vidas, llevar a alimentos y agua, tenemos que ver que la próxima prioridad que es energizar a Puerto Rico. Todos los componentes que están trabajando en eso, tienen que buscar los recursos. Y si yo no veo que están trabajando en eso,voy a tomar acciones para que se movilicen”, dijo el mandatario.

“Ya se supone que nosotros tengamos botas en la calle. Ya deberíamos tener los equipos, las brigadas trabajando. Tener una expectativa de cómo se va a mover esto. Esto no es una zona de guerra lejana. Esto es los Estados Unidos de América. Y se tiene que trabajar con urgencia. Aquí no puede ser aceptable que en tanto tiempo todavía no tengamos energía eléctrica. Por ese es que hago el llamado a que trabajemos con urgencia. Y que no sigamos hablando de procesos burocráticos. El pueblo de Puerto Rico se tiene que preguntar, si yo firmé un acuerdo el 30 de septiembre, porqué todavía aquí hay 7 brigadas del Cuerpo de Ingenieros y todavía no sabemos con claridad cuando viene el resto. Yo quiero acción ahora”, agregó.