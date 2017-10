Impresionado el senador demócrata con daños en Utuado

SAN JUAN – El senador demócrata Bill Nelson se mostró impresionado por los daños ocurridos en Utuado luego de un recorrido que hiciera el domingo junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En conferencia de prensa, catalogó como “ingeniosos” y “creativos” a los puertorriqueños, refiriéndose a lo que vivió en el municipio montañoso, donde palpó la realidad de las decenas de personas incomunicadas, residencias destruidas en su totalidad y a pesar del panorama, “era felices” y se ayudaban unos a otros.

Además, narró la realidad de personas que tuvieron que ser rescatadas de las inundaciones y de cómo una iglesia era el único ente que les llevaba información sobre lo que sucedía en el País gracias a una antena parabólica de la que disponen.

Nelson fue llevado en helicóptero alrededor de la isla.

“Esta es la historia que contaré mañana ante el senado federal. A diferencia de otros, contaré la verdad del desastre”, sostuvo el senador del estado de la Florida, quien aseguró que conoce de primera mano los desastres ocasionados por los huracanes y mencionó como ejemplo el paso de Katrina por el estado de New Orleans.

De otra parte, opinó que debería existir una mejor organización de la distribución militar en toda la isla.

“La información que ha llegado no cuenta la real magnitud de los daños. Seré una voz más, en conjunto con el senador republicano Marcos Rubio. Nosotros nos preguntamos porqué después de una semana porqué no hay la distribución militar en muchas partes de la isla. Me estaré reuniendo con el general (Jeff) Buchanan (jefe de las operaciones militares en Puerto Rico” y le estaré presentando mis preocupaciones”, estipuló.

Declinó hacer expresiones en torno si la ley PROMESA, que creó la Junta de Control Fiscal (JCF), debería ser eliminada ante la emergencia por la que atraviesa el País.

“No puedo hablar de eso ahora. Simplemente no se la respuesta en estos momentos”, enfatizó.

Cabe destacar que en medio de la conferencia de prensa aclaró que los puertorriqueños del estado de la Florida no son “inmigrantes, si no ciudadanos americanos”. Además, exhortó a esta comunidad a inscribirse para ejercer el derecho al voto