GOBIERNO – POLÍTICA

Comienza proceso para remover embarcaciones desplazadas por el huracán María

SAN JUAN – El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Guardia Costera de los Estados Unidos junto con la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos han establecido un Centro de Mando bajo la Función de Apoyo de Emergencia 10 (ESF 10), con la misión de dirigir la evaluación, mitigación y remoción de sustancias peligrosas y embarcaciones de las vías navegables de Puerto Rico, luego paso del huracán María.

“A medida que realizamos estas evaluaciones, nuestra primera prioridad es velar por la seguridad de nuestros equipos que se encuentran respondiendo así como la salud y el bienestar del público afectado por estos peligros potenciales”, dijo la comandante Kelly Thorkilson, comandante del Incidente para el Centro de Mando de ESF 10 en declaraciones escritas.

Actualmente, los equipos de respuesta realizan evaluaciones de daños en la isla en los puertos y las vías navegables para mitigar la contaminación en el entorno marítimo.

ESF 10 es el marco bajo cual se coordina el apoyo federal con las agencias estatales en respuesta a derrames de petróleo, reales o potenciales, o emisiones de materiales peligrosos.

“Nuestro objetivo principal es establecer una estrategia para identificar las embarcaciones y llevar a cabo una mitigación exhaustiva de los riesgos que incluye a los buques desplazados como resultado del huracán” dijo Thor.

Durante estas evaluaciones, se otorgará una prioridad más alta a los buques que se encuentren activamente contaminando. A medida que los equipos encuentren estas situaciones emergentes de contaminación, se tomarán medidas inmediatas para contener el material y removerlo del medio ambiente.

Los equipos de evaluación pegarán un afiche rojo a las embarcaciones dañadas solicitando a esos propietarios que se comuniquen al (786) 521-3900, una línea directa establecida por el Centro de Mando de ESF 10 en Puerto Rico para los dueños de embarcaciones para informarles sobre el proceso y que puedan solicitar la remoción de sus embarcaciones.

Se realizará una campaña informativa bajo la misión ESF 10 para llegar al mayor número posible de propietarios de embarcaciones a través de los medios locales como la radio, televisión, redes sociales y redes sociales al igual que por teléfono y contacto directo, dado que se comprende que la mayoría de los residentes todavía no tienen electricidad, internet o conectividad celular.

Secretario de Asuntos Públicos cuestiona firma de exdirector de la AEE en informe de Colegio de Ingenieros

SAN JUAN – El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortés cuestionó el martes la firma del ingeniero Juan Alicea, en el informe del Colegio de Ingenieros que concluyó que las mejoras de emergencia que necesita la central termoeléctrica de Palo Seco para comenzar a funcionar se pueden realizar en 21 días.

“Nos sorprende que el informe del Colegio de Ingenieros lo firme Juan Alicea, exdirector ejecutivo de la AEE, que desde enero de 2013 tuvo en su poder informes sobre el peligro en Palo Seco y nunca le dio mantenimiento para corregir sus deficiencias”, dijo Rosario Cortes en declaraciones escritas.

“Vamos a estudiar el informe del Colegio de Ingenieros con responsabilidad y cualquier acción necesaria para acelerar la operación de la Planta de Palo Seco la tomaremos. Las páginas 6 y 7 reconocen que el informe del Colegio de Ingenieros se hace con limitaciones porque solo hicieron una inspección visual, no hicieron otras pruebas necesarias, no evaluaron la seguridad de la planta encendida y no evaluaron los platos de la base de las columnas.La página 9 reconoce que las deficiencias ‘aumentan significativamente los riesgos del personal que labora allí”, añadió’.

Integrantes de la entidad realizaron una inspección ocular- a solicitud de la Legislatura- en la planta generadora para revisar las conclusiones del informe de la firma Island Structures Engineering, el cual se utilizó como fundamento para cerrar la central en el mes de agosto.

“Este informe que presenta el Colegio de Ingenieros, lo que establece es que no hay peligro de colapso, que las deficiencias estructurales que hay se pueden corregir en un tiempo prudente de 21 días. Más aun, que es costo efectivo, que Palo Seco tiene importancia para nuestro sistema eléctrico, que hay que hacerlo a la brevedad posible y que al menos pudiéramos estar subiendo dos calderas. Ante la situación que tiene Puerto Rico, lo que amerita es que la Autoridad de Energía Eléctrica le dé prioridad a estas áreas y le metan mano”, dijo el representante Antonio “Tony” Soto, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Socio Económico, Planificación, Telecomunicaciones, APPP y Energía Eléctrica en conferencia de prensa.

Pablo Vázquez Ruiz, presidente del Colegio de Ingenieros, mencionó que a pesar de que parte de la estructura que le da soporte a las calderas estas corroídas, las mismas tienen varios niveles de estabilidad lo que permite que con unas reparaciones de emergencia, se pueda encender en lo que culminan los arreglos de largo plazo.

“Es bueno aclarar que el informe de Island Structures cuando habla de colapso inminente no se refiere a las estructuras principales que sostienen las calderas, por lo cual que esas calderas están a punto de colapsar no es realmente lo que refleja el informe y no es realmente lo que vimos nosotros”, sentenció.

Previo a la llegada del huracán María, el gobierno de Puerto Rico estaba en conversaciones con la compañía General Electric para que repararan los daños que tenia la Central de Palo Seco a un costo estimado de 4.9 millones de dólares. Los trabajos, según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tardarían entre 4 a 6 meses. Actualmente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos está a punto de encender unos generadores portátiles cerca de las facilidades de Palo Seco, cada uno de 58 megavatios. Una caldera de Palo Seco genera alrededor de 85 megavatios. De acuerdo con los integrantes del Colegio de Ingenieros, si se hacen las reparaciones de emergencia, esos generadores no serian realmente necesarios.

Cámara aprueba medida que elimina el Fondo Electoral para Gastos Administrativos

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó el martes, en Sesión Ordinaria, una medida de administración que busca eliminar el Fondo Electoral para Gastos Administrativos, respondiendo así a la crisis fiscal que enfrenta la Isla.

El Proyecto de la Cámara 1137, presentado por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la delegación novoprogresista, establece que cada partido político, aspirante, candidato, funcionario electo, los agentes, representantes (…) deberán llevar una contabilidad detallada de donativos o contribuciones recibidas dentro y fuera de Puerto Rico y de todo gasto en el que haya incurrido, incluyendo con cargo al Fondo Especial para el Financiamiento de las Campañas Electorales.

Además, rendirá bajo juramento informes trimestrales que contengan una relación de éstas donaciones, contribuciones y gastos. Esto no aplicaría a los aspirantes o candidatos a legisladores municipales, a menos que recauden fondos o incurran en gastos con fines electorales. A su vez, la medida establece que el total de los gastos de campaña de cada partido y sus candidatos a Gobernador, incluyendo candidatos independientes, que en un año de elecciones se acojan a los beneficios del Fondo Especial de Pareo o fondo voluntario alterno, no podrá superar los $10 millones de dólares, contados a partir de la fecha en que los recursos del Fondo estén disponibles.

“La situación económica que está atravesando la Isla, previo a los huracanes que nos han azotado, amerita que se tomen medidas como estas. Esta medida va a la médula de los problemas financieros que tiene Puerto Rico (…) Se acabó el que el gobierno esté pagando gastos administrativos de partidos políticos, debe ser el partido el que asuma esa responsabilidad”, sostuvo el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, durante la discusión de la pieza legislativa.

De igual forma, fue avalado el Proyecto de la Cámara 662 para enmendar la “Ley de Prohibición a Cargo Electivo a Persona Convicta”, para prohibir la aspiración a cargos públicos a convictos de ciertos delitos en la función pública de algún país extranjero. También, se dio paso al Proyecto de la Cámara 920 para enmendar la “Ley de Municipios Autónomos” y el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, que rigen las elecciones para la vacante a Alcalde, para crear uniformidad, armonizar su lenguaje para atemperarlo a las decisiones judiciales que han interpretado la intención legislativa y corregir algunas discrepancias en plazos concedidos y referencias a leyes anteriores.

De otra parte, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 80 que enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico” para disponer el procedimiento que deberá realizar el Secretario de Educación para el cierre, consolidación o reorganización de escuelas.

“No queremos que se burocratice el proceso, ni que deje de ser un proceso ágil, pero puede darse con mucho más tiempo y puede ser por todos conocido qué es lo que pretende el Departamento (de Educación) en cuanto a una escuela”, explicó el representante José Aponte Hernández durante su turno sobre la medida.

Ocurrió igual con el Proyecto de la Cámara 79 que enmienda el estatuto para incluir entre las facultades y obligaciones del Secretario del Departamento de Educación (DE) el desarrollo y establecimiento de un Plan Estratégico Anual de Comienzo de Clases; y el Proyecto de la Cámara 260 que busca se integre en el currículo general de enseñanza módulos orientados a la prevención del suicidio.

En esa línea, la Cámara Baja dio paso al Proyecto del Senado 70 para enmendar la mencionada ley y ordenar al Titular de Educación implantar un programa de comunicación y relación entre estudiantes y personalidades puertorriqueñas destacadas en distintos ámbitos y ocupaciones; al Proyecto del Senado 43 para crear el Programa Escuela Libre de Drogas y Armas adscrito al DE; al Proyecto del Senado 366 que faculta al DE a establecer programas sobre prevención de violencia doméstica; y al Proyecto del Senado 388 que ordena la creación de un Programa de Mediación de Conflicto Escolar.

Además, se favoreció el Proyecto de la Cámara 433, en su tercer informe, que enmienda la “Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico”, a los fines de responsabilizar a dicha corporación pública de la organización de una feria anual de productos “Hechos en Casa” a realizarse durante la “Semana de los Pequeños Negocios” en mayo de cada año; y el Proyecto de la Cámara 762 para denominar la pista del Centro Comunal Hiram C. Rivera en el Poblado Rosario del municipio de San Germán, con el nombre de Luis Fernando “Dade” Minguela Carreras.

Fue avalado el Proyecto de la Cámara 540 para enmendar la “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos” y disponer que se le provean adiestramientos, cursos o talleres de lenguaje de señas a los padres o tutores que tengan niños bajo su custodia que sean sordos, con pérdida auditiva o impedimentos del habla, y que sean brindados al menos dos veces por año.

El Cuerpo refrendó la Resolución de la Cámara 537 que investiga la efectividad y seguridad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que busca incluirse en el itinerario de inmunización escolar en niños de 11 a 12 años. Señala la medida, que el VPH es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, afectando tanto a hombres como a mujeres, y podría causar cáncer en el cuello uterino, ano, pene, boca y provocar verrugas genitales. Estadísticas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades revelan que más de 4 mil mujeres fallecen anualmente por VPH.

Asimismo, fue refrendada la Resolución de la Cámara 337 para estudiar la posibilidad de que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico pueda crear un plan piloto de cobertura de servicios médicos bajo el Plan de Salud del Gobierno a todo contratista independiente residente en la Isla, previo pago de la correspondiente prima por esta cobertura; la Resolución de la Cámara 246 que investiga la viabilidad de establecer un laboratorio de ciencia forense especializado en crímenes cibernéticos que brinde servicio primario a las agencias estatales; y el Proyecto del Senado 435 que enmienda el “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de diferenciar la lesión negligente que comprende lesión corporal que requiera hospitalización y tratamiento prolongado, de aquella que comprenda una lesión mutilante y enmendar las penas, entre otros fines.

A su vez, se respaldó la Resolución de la Cámara 548 para realizar una pesquisa sobre las razones por las que antenas de telecomunicaciones dejaron de funcionar durante el paso de los huracanes Irma y María e identificar medidas para evitar se repita la situación; la Resolución de la Cámara 557 que extiende hasta el final de la Segunda Sesión Extraordinaria el término otorgado para rendir informes sobre el estado actual del Zoológico de Puerto Rico, Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez; y la Resolución Conjunta de la Cámara 25 que ordena a la Junta de Planificación estudiar la viabilidad de anexar al municipio de Cayey varios sectores colindantes al Lago de Carite que en la actualidad no tienen acceso a carreteras ni servicios en el Municipio de Guayama, al cual pertenecen.

Mientras, se dio por recibido el Segundo Informe Parcial de la Resolución de la Cámara 2 para estudiar los problemas económicos, sociales, educativos, de salud, entre otros, que afectan el desarrollo de los municipios que componen la Región Sur de la Isla.

Finalmente, se refrendó la Resolución Conjunta del Senado 162 para extender hasta el 15 de diciembre de 2017 la Segunda Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo jueves, 2 de noviembre, a las 11:00 de la mañana

CSP anuncia reinicio de oficinas regionales y establece periodo de moratoria en permisos provisionales

SAN JUAN – El presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), licenciado Luis García Fraga, informó el martes, que, mediante Orden Ejecutiva la reapertura de sus oficinas regionales y decretó el vencimiento de la moratoria de permisos y endosos provisionales.

“A partir de hoy, 24 de octubre de 2017, las Oficinas Regionales de San Juan, Ponce y Aguadilla estarán operando en su horario regular y ofreciendo sus servicios al público. Los concesionarios y operadores que realizan sus trámites en la Oficina Regional de Arecibo podrán comparecer a la Oficina Regional de Aguadilla o la Oficina Regional de San Juan, mientras se restablecen los servicios en dicha oficina. Ante la normalización de las operaciones de la CSP, el viernes, 17 de noviembre de 2017, vence la moratoria que autoriza el transporte de bienes de primera necesidad, incluyendo el transporte de materiales peligros. Mientras, los certificados provisionales para el transporte de materiales peligrosos se mantendrán vigentes hasta el 1ro de mayo de 2017. No obstante, esta fecha puede extenderse de acuerdo a la situación de emergencia suscitada por el paso del huracán María”, informó García Fraga en declaraciones escritas.

Según establece la Orden Ejecutiva Número 11-2017, los concesionarios y operadores registrados en la Comisión deberán comparecer ante las oficinas identificadas previamente para completar cualquier trámite pendiente, y estar en cumplimiento con la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, Ley Número 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, y con todos los reglamentos existente.

“A partir del 17 de noviembre de 2017, toda persona o concesionarios que no cuente con los permisos de la CSP para las operaciones, que así lo requieran, se expone a la imposición de una multa administrativa y/o la cancelación de su permiso” advirtió el funcionario.

La Orden Ejecutiva Número 7-2017, establecía una moratoria de las autorizaciones de la CSP para “transportar cualquier bien de primera necesidad incluyendo el transporte de materiales peligrosos como lo es la gasolina, el diésel y el gas”, con el requisito de que, en los casos de transporte de materiales peligrosos, el operador ostentara la licencia o endoso correspondiente. Por otra parte, para agilizar y normalizar el transporte de gasolina y diésel en Puerto Rico, en virtud de la Orden Ejecutiva Número 10-2017, la CSP continúa ofreciendo un curso gratuito a los operadores que interesen obtener un endoso especial para el transporte de gasolina o diésel.

Gobernador ordena investigar contratistas para AEE

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el martes, que revisará los contratos de la empresa Whitefish, así como las demás empresas contratadas como brigadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Todos los procesos de contratación se van a auditar. El Gobierno de Puerto Rico ya tiene un mecanismo identificado. He dado instrucciones al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que revise las contrataciones de brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y remitiremos la información a la contralora de Puerto Rico.

En discusiones con el director ejecutivo de la AEE, cuando pasó el huracán Irma, se estableció una comunicación con distintos proveedores. De los que cumplían con los requisitos y calendarios agresivos para traer brigadas, uno estaba pidiendo una cantidad sustancial de dinero para la cual la AEE no tenía liquidez y otro no lo requería; ese otro es Whitefish. Se encaminó el proceso por la situación de emergencia para poder tener brigadas aquí en Puerto Rico trabajando.

Se debe saber que hay dos mecanismos: hay que cumplir con los estándares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) —ya que estamos recibiendo ese capital en liquidez para poder contratar— y hay que cumplir con la auditoría interna, que los procesos se hayan llevado a cabo de manera correcta en esta y otras circunstancias.

Todo el mundo sabe que habíamos escogido dos vertientes ante esto: lo que podría hacer la AEE con sus brigadas y si podía contratar más, y lo que estaría haciendo el Cuerpo de Ingenieros, que es la otra parte que hasta el día de hoy tiene siete brigadas en Puerto Rico, después de firmado el contrato el 30 de septiembre”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

Congresistas han solicitado que se investigue el contrato otorgado a la empresa- creada en el 2015 y con sede en Montana- y que según informes de prensa, previo a que se le diera el contrato en Puerto Rico contaba con dos empleados.

Representante Jesús Manuel Ortiz solicita se investigue contrato de Whitefish Energy

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, le solicitó el martes a la Cámara de Representantes una investigación exhaustiva en torno a todos los pormenores de la contratación por 300 millones de dólares entre Whitefish Energy Holdings y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como la no contratación de la Asociación Americana de Electricidad Pública.

“La Cámara de Representantes tiene la obligación de investigar todo lo relacionado a los pormenores de esta contratación entre Whitefish y la AEE, así como la no contratación de la APPA, la cual hubiera puesto a disposición de Puerto Rico múltiples recursos especializados en reconstrucción de sistemas eléctricos luego de catástrofes naturales. En tiempos como los que está viviendo Puerto Rico no hay espacio alguno para la falta de transparencia y, peor aún, para la improvisación en la contratación para la reparación de un servicio tan básico como lo es la energía eléctrica”, precisó Ortiz en declaraciones escritas.

Ortiz, explicó que radicó la Resolución de la Cámara 568 para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara la investigación del contrato, pues alegó que ha trascendido públicamente en medios locales, nacionales e internacionales, que al momento de la contratación de Whitefish, dicha compañía contaba con tan solo dos empleados. Previo al contrato de 300 millones de dólares con la AEE, el acuerdo más grande que había tenido Whitefish era por 1.3 millones de dólares para reemplazar una línea de transmisión de 4.8 millas en el estado de Arizona. Según señalado por el Washington Post, el contrato entre la AEE y Whitefish dispone que, por una hora de trabajo de uno de sus empleados, Whitefish va a poder cobrarle a la AEE 227.88 dólares la hora, y en el caso de un supervisor 330 dólares. En el caso del personal subcontratado el costo por trabajador es de 319.04 dólares la hora, y en el caso de un supervisor 462 dólares. Asimismo, la noche de hotel de cada trabajador de Whitefish le cuesta a la AEE 332 dólares y 80 dólares de dieta diaria.

Mencionó que, en la Resolución se establece que la contratación de Whitefish y el hecho de que a cinco semanas del Huracán María la AEE solo genera un poco más del 20 por ciento de su capacidad energética, ha levantado suspicacia en el Congreso de los Estados Unidos, donde el portavoz del Comité de Recursos Naturales, Parish Braden, ha señalado que el tamaño y los detalles desconocidos del referido contrato plantean numerosas preguntas y que el Comité está analizando de cerca dicha contratación.

Señaló, además, que, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares prometió energizar el 95 por ciento del País antes de las Navidades. No obstante, el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, el teniente general Todd Semonite, ha señalado que lograr que la mayoría de los residentes de Puerto Rico vuelvan a tener suministro de electricidad puede tardar hasta enero o febrero de 2018 y llevar energía eléctrica al 100 por ciento de los hogares en Puerto Rico podría tomar casi un año.

De aprobarse esta Resolución, detalló, la Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en un término de 30 días, luego de aprobada esta Resolución.

