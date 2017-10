GOBIERNO – POLÍTICA

Rechaza gobernador nombramiento de la JCF para asuntos del restablecimiento energético

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el miércoles, que la Junta de Control Fiscal (JCF), no puede inmiscuirse en los asuntos que le atañen al Gobierno y sus corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues sostiene que la ley federal Promesa no les brinda ese poder.

“El rol de la Junta de Supervisión Fiscal, como bien establece la Ley federal PROMESA, es velar porque el Gobierno de Puerto Rico cumpla con los objetivos establecidos en el Plan Fiscal y el presupuesto certificado. Para estos propósitos, la Ley federal PROMESA le provee ciertos poderes a la Junta de Supervisión Fiscal.

No obstante, dicho estatuto es claro y preciso en que la gerencia del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas recae exclusivamente sobre los oficiales democráticamente electos y nombrados de acuerdo a la ley de Puerto Rico. El Pueblo puertorriqueño le ha encomendado a su Gobierno electo la sana administración de sus fondos y entidades gubernamentales, y el Gobierno de Puerto Rico será celoso en defender al Pueblo de cualquier acción que busque minar dicho proceso, venga de donde venga.

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal puede ofrecer recomendaciones, la función administrativa y la determinación de política pública es responsabilidad única del Gobierno electo de Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

La Junta de Control Fiscal, anunció que nombrará a Noel Zamot como Oficial de Transformación para la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Estoy totalmente comprometido con traer todos los recursos necesarios para restaurar la electricidad al pueblo de Puerto Rico lo antes posible, y de esta manera ayudar a reactivar la economía y lograr que vuelva la normalidad en la Isla,” dijo Zamot en declaraciones escritas.

“La meta es alinear claramente estos esfuerzos de recuperación con el plan de transformación a largo plazo de la AEE, logrando un sistema energético más moderno, resistente y confiable”, añadió.

Según el parte de prensa, Zamot, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos nacido en Puerto Rico, dirigirá la transformación de la AEE y la reconstrucción del sector energético luego de la devastación causada por el huracán María. Su prioridad inmediata será agilizar los esfuerzos de reconstrucción en la Isla en estrecha coordinación con el Gobierno de Puerto Rico, la Junta y el gobierno federal.

“El nombramiento de Noel es un paso esencial para lograr las metas de una electricidad confiable a un precio competitivo, así como de atraer el capital privado que necesitamos para revitalizar la economía”, añadió Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF.

Jaresko dijo que es una práctica común en casos de reorganización en los que el deudor en posesión designa un oficial de reestructuración para manejar efectivamente la entidad mientras la misma se encuentra en bancarrota.

“Como el representante de la AEE bajo el Título 3 de PROMESA, la Junta entiende que la salida exitosa de esa entidad del Título 3 requiere adaptar los planes de transformación previos al huracán con los esfuerzos federales de reconstrucción en curso”, dijo Jaresko.

Secretaria de Educación autoriza ofrecer clases en horario regular en escuelas de regiones de San Juan y Mayagüez

SAN JUAN – A partir de este lunes, 30 de octubre, las 119 escuelas abiertas en las regiones educativas de San Juan y Mayagüez podrán ofrecer clases en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, informó el miércoles, la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher.

Explicó que, aunque en un principio la instrucción era de operar en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. durante la primera semana de clases luego del paso del huracán María por la Isla, Keleher autorizó que a partir del lunes se regrese al horario original.

“Durante esta semana muchos padres se me han acercado, así como maestros y directores para decirme que pueden dar clases hasta las 3:00 p.m. A pesar de que casi nadie tiene luz y no son las condiciones que quisiéramos tener, existe una necesidad de retomar poco a poco la normalidad y la rutina; queremos darles esa oportunidad a nuestros estudiantes” dijo la titular del DE en declaraciones escritas.

Sin embargo, mencionó que en las regiones que abrirán a partir del 30, Bayamón y Ponce, el horario de la primera semana será de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía hasta nuevo aviso.

“Todos los esfuerzos que realizamos tienen una razón de ser y van dirigidos a proteger el bienestar y los intereses de todos los estudiantes y el sistema en general. Necesitamos que confíen, que tengan calma, paciencia y que sepan que vamos a transformar el sistema en uno extraordinario”, concluyó.

Rosselló Nevares solicita al Congreso atender el problema fiscal de Medicaid

LA FORTALEZA – Mediante una carta enviada a los líderes del Congreso demócratas y republicanos, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, informó el miércoles, que solicitó a los miembros del Congreso federal su apoyo para la aprobación de medidas legislativas y administrativas a favor de la salud de los ciudadanos americanos residentes en la Isla.

“El Congreso debe tomar acción inmediata para lidiar con la creciente crisis en el sistema de salud de Puerto Rico. El trato desigual a la Isla en los programas federales de salud, la inestabilidad de fondos federales y la emigración de médicos y otros proveedores de servicios médicos que ha estado en curso durante años han llevado a un sistema increíblemente vulnerable”, expresó el primer mandatario en la misiva.

El primer ejecutivo dirigió su misiva al líder de la mayoría en el Senado, Mitchell McConnell, Jr.; al portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan; al líder demócrata en el Senado, Charles Schumer; y a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Rosselló Nevares también aprovechó la oportunidad para agradecer al liderato congresional por el paquete suplementario aprobado como parte de las respuestas a la devastación que provocaron los huracanes Irma y María.

Rosselló Nevares añadió que la devastación total provocada por los desastres naturales de Irma y María ha exacerbado enormemente la crisis de salud y ha llevado al sistema al borde del colapso.

Explicó que entre las peticiones, solicitó al Congreso que aumente el límite legal del programa Medicaid de Puerto Rico a la Solicitud de Presupuesto de la Administración Trump para el Año Fiscal 2018 de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares. Esto, por un periodo de al menos cinco años, en línea con la duración de la reautorización del Programa Federal de Seguro Médico para Niños (SCHIP, por sus siglas en ingles).

Además, solicitó al Congreso federal que considere eliminar en Puerto Rico el requisito de pago integral para centros de salud cualificados a nivel federal. Los mismos actualmente tienen un costo para el Gobierno estatal de 120 millones de dólares al año.

Se entiende que estas medidas ayudarían a estabilizar los fondos para el programa de Medicaid de Puerto Rico durante un periodo de tiempo suficiente para que los beneficiarios, proveedores y aseguradores de la Isla se recuperen de la crisis actual y se adapten a una nueva normalidad.

El primer ejecutivo solicitó al ente federal para que los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) puedan utilizar su autoridad discrecional para establecer las tarifas de pagos de Medicare para servicios de pacientes de diálisis en Puerto Rico; y para que el programa de Medicare Advantage se acerque al promedio nacional de los Estados Unidos o al menos al nivel de las Islas Vírgenes.

“Les pido su apoyo en estas medidas legislativas y administrativas, para garantizar que las necesidades de atención médica de los más vulnerables en Puerto Rico no se pongan en peligro durante este periodo tan delicado para la Isla”, concluyó el gobernador.

Senador Eduardo Bhatia solicita formalmente la renuncia del director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos

EL CAPITOLIO – El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia le ha solicitado formalmente la renuncia, el miércoles, al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos.

Explicó en declaraciones escritas, que, mediante ua carta enviada esta tarde al ingeniero Ramos el senador indicó que “En el proceso de recuperación, Puerto Rico no puede seguir perdiendo credibilidad.

Será muy difícil para el país obtener la ayuda necesaria para un gran proyecto energético mientras usted continúe al mando de la Autoridad de Energía Eléctrica.

No me cabe la menor duda que con el tiempo perdido; con las decisiones mal tomadas y con contratos cuestionables mediando procesos objetables, será imposible lograr la confianza necesaria de inversionistas y el gobierno federal para habilitar y robustecer el sistema eléctrico. Lamentablemente, no le van a creer”, reza la misiva.

Frente por Puerto Rico buscará igualdad en ayudas de recuperación que se discuten en El Congreso

LA FORTALEZA – Los integrantes del Frente por Puerto Rico se reunieron el miércoles en La Fortaleza, para discutir las estrategias de cabildeo en Washington bajo el escenario de la emergencia del huracán María.

“El objetivo más grande es lograr entrada en el paquete suplementar de diciembre, que sería la estrategia a largo plazo para Puerto Rico. Además del asunto de salud, de Reforma Contributiva y de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Congreso, también vamos a estar trabajando para poder tener los recursos iguales para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Como se tienen para los que viven en Texas, Florida, California y en las Islas Vírgenes”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares al concluir la reunión.

En el tema energético, Rosselló Nevares explicó que el mensaje no solamente es lograr que se restablezca el sistema eléctrico en Puerto Rico, sino también aprovechar la situación para construir una nueva infraestructura moderna y resistente a futuros eventos naturales.

Otro asunto que se discutió fue la posibilidad de que las compañías de manufactura que operan en Puerto Rico trasladen sus operaciones de la Isla por la falta de energía eléctrica. Además se habló sobre la reducción en el número de vuelos de pasajeros por las distintas líneas aéreas que operan en el país. En ambos casos, el Gobierno de Puerto Rico se comunicará con los principales ejecutivos de las empresas para dejarles saber el plan de trabajo para restablecer el servicio eléctrico.

“Nosotros tenemos que hablar con todos los ‘stakeholders’ para dejarles saber nuestras expectativas. Y cuando esperamos que los resultados se puedan llevar a cabo. Lo peor en este ambiente es la incertidumbre. Que por un lado escuchen que esto va a tomar más tiempo, que no se sabe cuánto va a tomar. A la medida que las compañías puedan entender cuál es el panorama hacia adelante, se ajustan y se pueden quedar. Pero tenemos que tener esa comunicación”, sostuvo.

Finalmente se acordó activar a la llamada diáspora en el mensaje a favor de Puerto Rico.

Los integrantes del Frente participarán en dos visitas en la capital estadounidense para llevar el mensaje a los funcionarios federales. Al momento no se han determinado las fechas de las visitas.

Gobernador alega “cero conexión con la compañía” Whitefish

LA FORTALEZA -El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó el miércoles intervención alguna con el contrato de 300 millones de dólares otorgado a la empresa con sede en Montana Whitefish Energy por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Yo no conozco a ningún (Andy) Techmanski –CEO de Whitefish-ni a la otra persona (Joe Colonetta, de HBC Investments). Cero conexión con la compañía”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Rosselló Nevares insistió en que el Gobierno de Puerto Rico no tuvo nada que ver con la contratación de la empresa, que actualmente realiza los trabajos de reparación de las torres de transmisión de las líneas de 230 voltios que discurren de Sur a Norte y las que vienen desde Cambalache en Arecibo a Bayamón.

“Esto fue un trabajo de Energía Eléctrica, que es una corporación pública. Se trabajó un proceso, esto no fue una reunión. Vamos a hablar las cosas como son. Aquí hubo un proceso para identificar donde había una necesidad entre los huracanes Irma y María para traer unas brigadas a Puerto Rico. Se establecieron unos protocolos, el director ejecutivo ha sido claro sobre cómo se llevaron esos protocolos y nuestro rol como gobierno es asegurar que se haya llevado a cabo el protocolo correcto”, mencionó.

El primer ejecutivo rechazó además que algún integrante del Congreso de Estados Unidos se haya comunicado con su persona o algún funcionario de La Fortaleza para solicitarle información sobre el contrato.

Reiteró que ordenó una auditoria sobre la contratación a la empresa y si la misma concluye algún tipo de irregularidad, se tomarán las acciones que correspondan.

De otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez no puso reparos a permitir una investigación en la Legislatura sobre la contratación de la empresa fundada en el año 2015.

“Hay que ver la validez del contrato y si está realizando la labor para la que fue contratada. Yo voy a esperar la auditoria que mando a hacer el gobernador para entonces tomar una decisión sobre eso”, expresó Méndez Núñez.

Mayita Meléndez dice esta Legislatura “no ha dado el frente por los municipios”