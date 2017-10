Gobierno busca resolver tapones y escasez de productos

SAN JUAN – El gobierno podría implantar un plan de horario de salidas escalonadas para mitigar el caos en las carreteras, mientras que busca mitigar la falta de productos en los comecios ante la alta demanda que se ha reportado.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera hizo la propuesta cuando se cuestionó sobre el particular a la luz del cierre de un tramo de las carreteras PR-177 y la PR-2 entre Guaynabo y Bayamón y que discurren paralelamente.

“No hay mucha solución fuera de poner policías en las intersecciones, que no son muchas en la carretera PR-2. El problema aquí es que son dos vías principales de este a oeste. Las dos simultáneamente están interrumpidas. Hasta que no haya una pronta recuperación del Puente de la PR-177, la situación va a seguir así. Tenemos que buscarnos rutas alternas y horas alternas escalonadas de salir para evitar el ataponamiento pero la realidad es que las carreteras como están ahora de este a oeste no dan abasto para la cantidad de vehículos que transitan. Tenemos que esperar y ser pacientes”, dijo Pesquera en una conferencia de prensa.

Sin embargo, el secretario de Asuntos de Públicos de Fortaleza, Ramón Rosario dijo que el gobierno ha estado trabajando en horario escalonado en diferentes agencias. No obstante, muchas agencias tienen horas claves para estar operando, lo que podría dificultar esa posibilidad.

El funcionario dijo se espera que tanto la PR-177 y la PR-2 estén operacionales y abiertas para la próxima semana.

De otra parte, Rosario admitió que hay un problema de abastos de productos en los supermercados en la isla. “Ciertamente seguimos tenendo un problema de abastos en los supermercados en parte por la alta demanda y en parte por problemas en la distribución de estos comercios privados”, dijo Rosario.

Aseguró que junto al secretario de Estado se está trabjando un grupo de trabajo para coordinar con el sector privado y ofrecer la asistencia necesaria. No obstante, indicó que un total de 396 supermercados están operando para un 87 por ciento.

Entretanto, explicó que “MIDA nos informa los supermercados que están abierto. No estamos reportando que tienen toda la mercancía. Ha habido unos retos por la alta demanda como pasa con el agua”.

Aseguró que cerca de 1,100 contenedores se están moviendo en los muelles, lo que ayudaría a suplir la demanda en los comercios.

En términos de gasolineras, hay un 79 por ciento operando para un total de 872 estaciones. Sobre telecomunicación se ha restaurado el 55 por ciento de telefonía celular y unas 601 de 1,619 antenas están funcionales. Sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se informó que se ha restablecido el servicio en un 64 por ciento.

Más detalles sobre las labores de recuperación están disponible en estatus.pr .