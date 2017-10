Represa La Plata está energizada, confirma gobernador TOA ALTA -El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el lunes que la represa La Plata está energizada, lo que suplirá servicio de agua a 50,000 clientes de Bayamón y Toa Alta en su fase inicial. “El primer empuje, después de que se llenen todas las tuberías y se complete el proceso para que llegue a las casas, debe ser como 50,000 clientes. Esto representa un aumento del 5 por ciento del total de clientes, lo que elevaría el total global a 64 por ciento”, señaló el primer ejecutivo en declaraciones escritas. El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz, —quien acompañó al gobernador durante la visita a la represa— indicó que los clientes de Bayamón y Toa Alta beneficiados por la energización de La Plata deben empezar a recibir el servicio desde hoy en las zonas de poca altura hasta dentro de 24 horas en zonas altas. Rosselló Nevares mencionó que, de cara al futuro, hay que reenfocar el sistema. “Es preciso tener aquí un generador para que pueda responder. Son parte de los diseños y es parte del compromiso nuestro: no reconstruir lo que teníamos antes, sino hacerlo mejor y hacer un esfuerzo transformativo”, sentenció el primer mandatario. Por otra parte, ante la preocupación de la sedimentación en las represas, el titular de la AAA indicó que “ya estamos hablando con nuestros consultores porque nos preocupa; ya de aquí a que llegue la temporada seca debemos tener un buen análisis para empezar a corregir donde podamos para asegurar que tenemos la capacidad de agua suficiente”. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, estuvo presente durante la visita a la represa.i Speaker Paul Ryan vendrá a PR el viernes, dice comisionada residente EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan vendrá a Puerto Rico el viernes, informó la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“El va a venir con gente del Comité de Apropiaciones. Mi intención es que la visita se concentre en la zona Oeste. Estamos trabajando con los asuntos de logística. Es muy poco el tiempo que van a estar aquí, porque ese día hay votación, o sea, que saldremos después que se vote”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“El portavoz Ryan ha sido partidario de todos los ‘issues’ que le he traído. Nosotros tuvimos una mesa redonda con el Comité de Recursos Naturales y nuestra petición fue como podíamos enmendar parte de la burocracia en las reclamaciones. Las reclamaciones de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias, los trabajos que hace el Cuerpo de Ingenieros, con CMS (Centro de Servicios para Medicare y Medicaid), con HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) y con cada una de las agencias federales, para permitir que este proceso de recuperación sea uno rápido y efectivo”, añadió.

Según González Colón, las peticiones que se hacen en Estados Unidos varían semanalmente.

“Hablamos con el secretario de Agricultura federal, porque de los 11 programas que hay para atender desastres, Puerto Rico solo cualificaba en tres. Lo van a flexibilizar para que podamos aplicar a los 11. Además de esto, yo hablé con el vicepresidente de Estados Unidos (Mike Pence), sobre la necesidad de que los toldos azules se le entreguen a la gente de manera inmediata. Como ese toldo requiere un montaje, lo monta el Cuerpo de Ingenieros. Y para eso, hay que llenar una aplicación por web o por una aplicación móvil y si no hay luz y no hay señal, se le hace más difícil a la gente y a mí eso me preocupa. Yo estoy pidiendo una dispensa para que se elimine ese requisito. Hay gente dispuesta a instalarlos”, comentó.

A juicio de la comisionada residente, la visita de estas personas a Puerto Rico, facilita la solicitud de ayudas y de dispensas al gobierno federal.