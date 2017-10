Gobernador Rosselló Nevares

Gobernador le da la bienvenida a supuesta investigación del FBI a contrato Whitefish TOA BAJA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le dio la bienvenida el lunes a una supuesta investigación que realiza el Negociado federal de Investigaciones (FBI), al contrato de Whitefish Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “A nosotros no nos han informado de ninguna investigación del FBI, pero yo le doy la bienvenida a cualquier investigación por cualquier ente externo que pueda investigar el contrato de Whitefish”, dijo el gobernador en conferencia de prensa. “Este contrato era una distracción muy grande y determiné que el mejor interés del pueblo de Puerto Rico se servía si cancelábamos ese contrato”, añadió. El domingo, Rosselló Nevares ordenó a la junta de Gobierno de la AEE, cancelar inmediatamente el contrato con la empresa con sede en Montana de hasta 300 millones de dólares, para reparas las líneas de transmisión de 230 voltios que discurren de sur a norte de Puerto Rico. De otra parte, el primer ejecutivo arremetió nuevamente contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y la lentitud con la que atienden el restablecimiento de energía eléctrica. Según informes de prensa, la entidad militar insiste en que no podrán cumplir con la meta del 95 por ciento de energía eléctrica en Puerto Rico para el 15 de diciembre. “Si siguen con un contrato donde no traen las brigadas, pues es imposible llegar a ese objetivo. Ya han pasado 30 días y se supone que el Cuerpo de Ingenieros y sus brigadas estén allá afuera como están las de la Autoridad de Energía Eléctrica y no lo están. Lamentablemente, dentro de su marco de cuando es que van a llegar las brigadas aquí, sabrá dios cuando es la fecha. A mí hace un mes me dijeron que en 45 días ya iban a tener las brigadas. Hoy están hablando de que las van a traer en abril del año que viene. Eso no es aceptable para Puerto Rico, punto”, mencionó. Rosselló Nevares expresó que a raíz del atraso en el Cuerpo de Ingenieros, decidió activar las ayudas mutuas con los estados de Nueva York y Florida. Gobernador insiste en validez de Orden Ejecutiva que TRS dice impugnará en el Tribunal si no se enmienda

TOA BAJA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el lunes en la validez de la Orden Ejecutiva 2017-65 que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción para Puerto Rico, luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz expresara que si la misma no se enmienda, la impugnará en los tribunales.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar y explicar lo que es este sistema. Se ha hecho en Luisiana, Nueva York y New Jersey. Estamos en la disposición de dialogar. Lo que no podemos hacer es ir a un sistema donde esto no esté centralizado. ¿Qué no es esto? Esto no es un centro que va a tomar las decisiones de cuánto dinero y como se gasta. Es un centro para que la logística de todo lo que esté ocurriendo en la planificación se lleve a cabo. El Departamento de Hacienda va a recibir sus fondos. Los municipios van a recibir sus fondos. Ellos van a determinar cómo se van a utilizar. Pero tiene que haber un área central para hacer sentido y asegurarse que se cumpla con todas las disposiciones”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, declaró que “nuestro ánimo es que se enmiende la Orden Ejecutiva. Yo creo que la Orden Ejecutiva se puede revisar y ajustarla a lo que son los límites constitucionales”.

“El gobernador tiene todo mi respeto y apoyo. Lo que yo no aceptaría es que el gobernador renuncie a sus facultades. Yo no puedo permitirle al Ejecutivo ni a nadie que me quite la facultad legislativa. Yo tuve una reunión Christian Sobrino y le expresé que nuestros abogados están preparando una comunicación al gobernador con nuestros reparos para que los evalúe. Si no se logra, pues no me queda otro remedio que ir a los tribunales”, añadió.

Según Rivera Schatz, la Orden Ejecutiva le da la potestad al gobernador de utilizar los fondos de la Rama Legislativa y la Judicial para atender una emergencia.

Sobre la derrota unánime al Proyecto del Senado 655, que pretendía crear una Ley para atender una emergencia, el primer ejecutivo señaló que no va a insistir en la aprobación de una medida similar.

“El proyecto de hecho fue luego de una reunión que tuvimos con los presidentes de ambas cámaras para establecer lo que se había hecho en otras jurisdicciones. El Senado tiene su potestad, determinaron que no iba a pasar y no pasó. Punto”, sentenció.

En resumen, el proyecto recogía todas las órdenes ejecutivas y medidas que se utilizaron para atender la emergencia del huracán María y crear un plan de ruta para eventos futuros.

Entre los argumentos que se esbozaron para no darle paso al proyecto, se mencionó que el estatuto le daría poderes al gobernador que constitucionalmente pertenecen a la Asamblea Legislativa.

Por ejemplo, la pieza legislativa disponía además, que en casos de emergencia quedarían bajo el poder del gobernador todos aquellos recursos municipales, inclusive-recurso humano-para lidiar con la emergencia, materiales, equipo y servicios, bienes muebles e inmuebles, entre otros. Del mismo modo la medida pretendía otorgar al gobernador la potestad de transferir fondos para atender la emergencia sin necesidad del aval legislativa.

“Nosotros le sugerimos al gobernador que lo retirara. En la Cámara de Representantes le dieron un informe negativo, porque habíamos acordado que no lo íbamos a aprobar. Como acordamos eso, nosotros no lo aprobamos. De eso es lo que se trata”, mencionó Rivera Schatz.

