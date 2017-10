Gobernador dice prender Palo Seco tomará entre 4 a 6 meses

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el miércoles que reparar la Central Termoeléctrica de Palo Seco en Toa Baja tomará de cuatro a seis meses. SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el miércoles que reparar la Central Termoeléctrica de Palo Seco en Toa Baja tomará de cuatro a seis meses.

“Palo Seco no está operando ahora. No es inmediato. Y cuando hablamos de que no es inmediato estamos hablando de entre cuatro a 6 meses bajo el contrato. Lo que está ocurriendo es que vamos a traer dos generadores para poder suplementar. Así que las expresiones del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica siguen siendo vigentes. No estamos aquí para prender Palo Seco”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa, durante una visita a las facilidades.

“Palo Seco está cerrada y permanecerá cerrada hasta que se haga el trabajo de refuerzo estructural de las calderas. Pero el complejo de Palo Seco es grandísimo y fuera del área de las calderas queda un espacio donde hay unas turbinas de gas que está corriendo y se van a añadir unas turbinas de 50 a 58 megavatios que ha suministrado el Cuerpo de Ingenieros. Ya yo tengo clientes adicionales que puedo suplir con esos 58 megavatios. Y cuando lleguen las líneas de 230 mil, voy a tener más clientes todavía”, explicó el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos.

De otra parte, Ramos defendió a la compañía White Fish, la cual realiza trabajos de reconstrucción de las líneas de transmisión de 230 voltios, que vienen del sur al norte de Puerto Rico.

“La Autoridad está sumamente complacida con el trabajo que están haciendo. Estamos complacidos de tener el CEO de la compañía presente. Se han movilizado más de dos millones de toneladas de equipo a través del aeropuerto de Ceiba por parte de White Fish. Fueron los primeros en llegar a Puerto Rico. Ellos están aumentando el número de brigadas. Ellos subcontrataron a su vez a Jacksonville Electric para ayudarnos en sub transmisión y distribución. Realmente las dudas que se levantan sobre White Fish para mi son totalmente infundadas y parecen de alguien que parece que quería el contrato y no lo logró”, expuso Ramos.

De acuerdo con Ramos, con lo que ocurra primero-si se conectan los generadores de 58 megavatios o si culminan los trabajos con las líneas de transmisión de 230 voltios- para el 23 de octubre se debe llevar energía a buena parte de San Juan y Bayamón.