Exigen al Gobierno que deje de promover construcciones en áreas vulnerables

SAN JUAN – Integrantes de la comunidad científica le exigieron el lunes al Gobierno que aproveche la situación que provocó el paso del huracán María sobre Puerto Rico, para repensar el país.

“Hay que por primera vez tomarse en serio los señalamientos que está haciendo la comunidad científica. Esto no se puede quedar en el aire, tiene que haber acción, no se puede despachar con decir, que bien, muchas gracias. Esto se tiene que traducir en un nuevo Puerto Rico, pero no se puede quedar en palabras. Tenemos que desarrollar al país trabajando con la naturaleza y no contra ella”, dijo el profesor y geomorfólogo, José Molinelli.

Molinelli apuntó a la situación que enfrentaron comunidades como Toa Baja y Punta Santiago en Humacao, evidentemente construidas en zona inundable.

“No debemos construir ni debemos seguir fomentando que la gente siga viviendo en lugares que van a estar susceptibles a los eventos extremos que traen los huracanes, las sequias, las marejadas ciclónicas. Eso en última instancia lo que genera son desastres sociales, no son desastres naturales”, explicó el planificador Félix Aponte González.

Por su parte, el planificador ambiental, Luis Jorge Rivera Herrera puso como ejemplo el caso de la incineradora Energy Answers, propuesto para construirse en el Caño Tiburones de Arecibo. Según Rivera Herrera, si la construcción estuviera completada, la imagen que tendría el país “sería la de un submarino, porque la chimenea seria lo único que se vería”.

“Si nosotros seguimos como dice el Gobierno, vamos a levantar a Puerto Rico. Levantar a Puerto Rico significa seguir con la misma miasma. Nosotros no tenemos que levantar a Puerto, nosotros tenemos que repensar a Puerto Rico y eso es hacerle caso a lo que nuestra naturaleza nos está diciendo”, expuso por su parte, la ecóloga Elvira Cuevas.

El colectivo mencionó que el Gobierno debe fomentar que personas que viven en zonas propensas a inundaciones se relocalicen a lugares seguros. Para ello, plantearon que no es necesario construir lugares adicionales de vivienda, sino aprovechar el inventario de propiedades sin vender o reposeídas por los bancos.