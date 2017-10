“En Puerto Rico quieren todo hecho”: Trump sobre ayudas tras paso del huracán

El presidente estadounidense Donald Trump acusó este sábado a la alcaldesa de San Juan de Puerto Rico de tener una “pobre capacidad de liderazgo” después de criticar el avance de las operaciones de ayuda, tras el paso del devastador huracán María.

Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa del la capital San Juan, ha pedido repetidamente a las autoridades federales que actúen para hacer llegar suministros vitales a los residentes, muchos de los cuales siguen sin electricidad y agua corriente desde que la tormenta arrasó la isla a comienzos de este mes.

El huracán María golpeó la isla hace nueve días, tras el destructor pasaje de Irma a principios de septiembre, dejando a sus 3,4 millones de habitantes sin luz eléctrica, agua corriente, ni telecomunicaciones. Al menos 16 muertes fueron reportadas por las autoridades.

Trump atacó a Yulín Cruz en una serie de tuits este sábado por la mañana, sugiriendo que los puertorriqueños “quieren que esté todo hecho para ellos” y que han dejado el grueso de las labores de socorro a los equipos federales de intervención inmediata y a los militares.

“A la alcaldesa de San Juan, que fue tan halagadora hace unos días, le han dicho ahora los demócratas que sea desagradable con Trump,“ escribió el presidente, que tiene previsto visitar la isla el martes.

“Qué pobre capacidad de liderazgo la de la alcaldesa de San Juan, y de tantos otros en Puerto Rico, que no son capaces de conseguir que sus trabajadores ayuden”.

“Quieren que esté todo hecho para ellos cuando debería de ser un esfuerzo comunitario. 10.000 trabajadores federales ahora en la isla haciendo un trabajo fantástico”.

En una rueda de prensa el viernes, una emocionada Cruz discrepó con una serie de comentarios extrañamente optimistas hechos por funcionarios de la administración estadounidense.

“Nos estamos muriendo aquí, y no puedo comprender el hecho de que la mayor nación del mundo no pueda proporcionar apoyo logístico a una pequeña isla”, dijo, añadiendo: “Si no conseguimos que llegue alimento y agua a manos de la gente, vamos a ver algo semejante a un genocidio”.

“Estoy en desacuerdo respetuosamente con el presidente Trump y estoy segura de que no le está llegando la información de lo que estamos viendo en las calles”, señaló.

Trump dijo el viernes en un tuit que se deberán tomar “grandes decisiones sobre el costo de la reconstrucción” de Puerto Rico.

“En última instancia, el gobierno de Puerto Rico tendrá que trabajar con nosotros para determinar cómo se financiará y organizará este esfuerzo de reconstrucción masiva (…) y qué haremos con la tremenda cantidad de la deuda existente en la isla”, indicó el presidente el viernes en un discurso en la Asociación Nacional de Manufactureros.