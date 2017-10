Duffy se defiende de críticas relacionadas con Puerto Rico

SAN JUAN – Una nueva delegación de congresistas visitó el sábado a Puerto Rico para constatar y discutir los procesos de recuperación tras el paso del huracán María.

El gobernador Ricardo Rosselló insistió en solicitar trato igualitario y el acceso a los equipos y recursos necesarios para continuar con el proceso de recuperación y mantener a los ciudadanos en la Isla.

La delegación estuvo compuesta por los congresistas Sean Duffy, Dan Donovan, Debbie Wasserman Schultz, y Joseph Crowley.

De hecho, Duffy, se defendió de las críticas por su voto en contra del préstamo para la Isla.

“Mi voto no fue en contra de Puerto Rico, mi voto era en contra del hecho de que nosotros no pudimos hacer simples reformas al programa de alimentos. Ustedes saben que yo he estado con ustedes en el pasado, trabajamos con PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) y estoy hoy aquí. Estoy de pie para que Puerto Rico siga adelanta. Necesitamos asegurarnos de tener ingresos adicionales para satisfacer las necesidades de la isla”, sentenció Duffy, quien destacó que hay que trabajar para propiciar un ambiente de inversión en el país que lleve a que las personas que han migrado puedan regresar y obtengan buenos trabajos.

“Creo que de esta crisis puede haber oportunidades si se hacen las cosas correctamente”, añadió Duffy.

En esa línea, reconoció que los efectos del paso del huracán María llevaría a revisar PROMESA.

Además, Duffy, expuso que, aunque reconoce que es justo que Puerto Rico reciba trato igualitario, eso es algo que se da con la estadidad.

De otro lado, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, informó que los congresistas pasaron por los municipios de Luquillo, Canóvanas, Loíza, Naguabo, Las Piedras, Juncos, Carolina, Guaynabo, Bayamón y San Juan. Además, visitaron el hospital militar en Humacao.

González se mostró confiada sobre los paquetes de medidas que se trabajan en el Congreso, y adelantó que más delegaciones de congresistas visitarán la Isla.