Dos multas mas del DACO a empresa que vende generadores eléctricos

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo anunció el jueves la imposición de dos nuevas multas, de 10 mil dólares, a la tienda Power Sports Warehouse, por nuevas violaciones al reglamento de prácticas y anuncios engañosos y a la orden de congelación de precios, en la venta de generadores eléctricos.

“Hoy acudimos a esta tienda, nuevamente, en una intervención conjunta entre el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Hacienda y la Policía de Puerto Rico, debido a las múltiples quejas que continuamos recibiendo”, expresó Pierluisi Rojo en declaraciones escritas.

Hasta el momento, la empresa tiene tres multas que totalizan 30 mil dólares.

Pierluisi Rojo mencionó que luego de la intervención, y tras dialogar tanto con la gerencia del negocio, como con numerosos clientes que esperaban con quejas a las afueras del establecimiento, se logró el compromiso del dueño de auscultar mecanismos inmediatos para solucionar las quejas de los consumidores.

“El DACO tiene una misión principal que es proteger al consumidor. Es lo que establece la política pública del gobernador Ricardo Rosselló. Lo ideal para DACO, no obstante, es que no sea necesario emitir multas. Es que los comercios cumplan. Ahora bien, no podemos permitir abusos”, indicó.

De otra parte, se informó que, entre otras, se emitieron multas a los supermercados Econo de San Germán y Carlitos Cash & Carry de Cabo Rojo , por violaciones a la orden de congelación de artículos de primera necesidad.

Además, fueron multadas varias estaciones de gasolina, entre ellas la gasolinera Total de Montehiedra, por violar la orden de congelación de márgenes de ganancias, emitida el pasado 25 de agosto.