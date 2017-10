Disponible ayuda de desempleo para afectados por huracanes

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el viernes que, de acuerdo con la ley federal, las personas desempleadas por causa directa del paso de los huracanes María e Irma podrán solicitar ayuda económica.

“Esta es una ayuda que provee el Gobierno federal en el proceso de recuperación de la Isla. Cualquier trabajador que haya quedado desempleado como consecuencia del huracán María podrá reclamar ayuda si reúne ciertos requisitos específicos”, indicó el primer mandatario en un comunicado.

Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, expresó que “como parte de los esfuerzos de recuperación que realiza la administración Rosselló, estamos facilitando el acceso a todas las ayudas locales y federales a las que tengan derecho los afectados por los huracanes que han afectado nuestra región recientemente”.

Detalló que en el caso de los afectados por el huracán María, la ayuda está disponible para los residentes de toda la isla. Para los afectados en su empleo por el paso del huracán Irma, la ayuda aplica para los municipios de Vieques, Culebra, Canóvanas, Loíza, Vega Baja, Toa Baja, Dorado, Cataño, Luquillo y Fajardo, ya que estos fueron los municipios declarados elegibles para ayuda individual debido al paso de ese fenómeno atmosférico.

En este caso la ayuda es el Disaster Unemployment Assistance (DUA). Esta ayuda, que no sustituye el ingreso que devengaba la persona, está disponible para aquellos que no cualifiquen para el desempleo regular. Algunos de los requisitos de elegibilidad que establece la ley federal son que la persona haya trabajado para otra o por cuenta propia en el área del desastre cuando este ocurrió; o que perdió su empleo porque su lugar de trabajo se ha afectado o no le es posible llegar a su lugar de trabajo como resultado de los daños causados.

Otros de los requisitos son que no le sea posible llegar a su lugar de trabajo como resultado de los daños causados; y que iba a comenzar a trabajar para otra persona o en un empleo propio dentro del área del desastre, y no puede comenzar como resultado de los daños.

Además de las anteriores, otras circunstancias pudieran ser que la persona no puede trabajar debido a las lesiones o enfermedades causadas directamente por el desastre; y que se haya convertido en jefe de familia y se encuentre ahora en el mercado de empleo debido a que el jefe de la familia murió como resultado del desastre ocurrido en el área afectada.

Por último, la ayuda económica también aplica si la persona trabajaba para un patrono o por cuenta propia y sus ingresos o ganancias mayores provenían de un cliente que sufrió daños o de una entidad que fue destruida o cerrada por el Gobierno estatal, federal o local, a consecuencia del desastre.

Cualquier otra razón puede aplicar si el Programa de Seguro por Desempleo del DTRH considera que la persona está desempleada como resultado del desastre.

Si trabaja por cuenta propia y tiene evidencia de ingresos devengados durante el 2016, debe presentar copia de la Planilla de Contribución Sobre Ingresos, los estados de cuentas comerciales de instituciones bancarias y otros.

Para hacer reclamaciones, los trabajadores tienen hasta el 13 de noviembre en cualquiera de las localidades del DTRH a nivel Isla.