Después de María…. ¿dónde se encuentran los patriotas?

Hace más de 2 semanas que el huracán María pasó por la Isla y aún seguimos con los mismos problemas; falta de alimentos, agua, luz y Comunicaciones, por otro lado la burocracia no permite que las cosas fluyan como debe ser, parece mentira que la ayuda que llega fuera del Gobierno, se mueve mucho más coordinada que la que se supone reparta el Gobierno.

El Gobernador de Puerto Rico, luce agotado y sin una dirección segura, la figura que más acaparado la atención se llama Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, solo por crear una Guerra de twitter con el Presidente Trump y no estar en la llegada del Vicepresidente. Yo no estaba allí, así que no tengo idea si es así, las malas lenguas, entiéndase los bochincheros, dicen que andaba por una de las islas del Caribe de vacaciones. Tengo que admitir que ha hecho un gran trabajo en la emergencia, pero todos sabemos que detrás hay un fin político y esta señora, tiene vínculos Fuertes con Castro, Maduro y Oscar López, saque usted sus conclusiones.

Y hablando de Oscar López, ¿dónde se encuentra este señor? No escuchado hablar ni decir nada, y menos ayudar, el más patriota, pero no está dispuesto a enrollarse las mangas y cortar palos. Y de hablar lo haría desde su casa con aire, luz y agua, así es bien fácil.

Pero, no solo me refiero a ese señor, ¿dónde está el liderato independentista? Rubén Berrios, Fernando Martin y María de Lourdes Santiago. Esperamos que estén ayudando en algún lugar, porque de lo contrario ¡tremenda manera de hacer Patria!

Otro del que no se sabe nada es de Tito Kayak. ¿Qué me dicen de Johnny Méndez, Tomás Rivera Schatz y otros legisladores? En mi carácter personal esperaba más acción del Dr. Vargas Vidot, pero eso es otro asunto.

Llegó el vicepresidente de Estados Unidos a Puerto Rico…más de lo mismos, luego congresistas, pero seguimos sin cambios y la gente desesperada, los pueblos del centro y las montañas siguen de mal en peor.

Hay que aplaudir la gestión de Ricky Martin, Chayanne y otros que han decidido que su ayuda humanitaria llegue a lugares remotos específicos de los cuales no les llega la ayuda.

Ah!! Personalmente para que nadie diga.

Claro, luego llegó Residente diciendo está ayudando a Utuado, claro dos semanas después, digo si es el en realidad, pues no se ha visto nada.

Tesla se ofrece a ayudar a la Isla en el restablecimiento de energía eléctrica y ya la Utier está haciendo comentarios negativos, Google y Facebook están ayudando a restablecer las Comunicaciones, bien por ellos.

Dicho esto, voy a enumerar algunas cosas que PR debe hacer para prevenir que esto vuelva a pasar.

Abrir la competencia en cuanto a energía eléctrica se refiere y analizar otras opciones. Trabajar con energía renovable, despolitizar la Autoridad de Energía eléctrica y diseñar un Sistema de “back up” para aparatos vitales. Mientras la energía eléctrica siga en una sola compañía, no habrá ventaja para el consumidor, ni mejorará el Sistema. La unión y los favores políticos estregan el presupuesto de la agencia. Abriendo la casa a diferentes compañías surgen más opciones y ellas trataran de mejorar el servicio, además, en caso de emergencia tendrían una compañía matriz preparada y entrenada en desastres, lista para moverse de otros lugares para restablecer el Sistema lo antes posible.

2. Usted cuando reconstruya su casa o construya una nueva, busque un buen Seguro, no solo de huracanes sino de inundaciones.

Hay que revisar los códigos de construcción en Puerto Rico, lamentablemente mucha gente construye segundas plantas en madera sin los debidos permisos y sin cumplir con los códigos de construcción Hay que hacer una Investigación sobre la razón de que lugares que nunca se habían inundado en esta ocasión se inundaron, además de actualizar si existe un mapa de lugares inundables. Crear una oficina especial de empleados de Manejo de emergencias, especializados no solo en la emergencia sino en la coordinación de servicios después de la emergencia. Hay que prevenir, no resolver, en PR no se provee, se espera para resolver y le ponen curita a una herida de 8 puntos, pero cuando explota, se pone peor Eliminar la sección de la ley de cabotaje del Acta Jones Crear alianzas con la empresa privada para el financiamiento, de infraestructura vital como energía solar, eólica o hidroeléctrica, hay que dejar la cultura del no. Compañías, grandes y privadas deben tener su pequeña flota de camiones con empleados capaces de conducirlos en caso de emergencia, no podemos permitir que PR se detenga porque los camioneros no estén de acuerdo con alguna situación. Los alcaldes deben crear un comité de coordinación de servicios y suministros para los pueblos, estos serían los autorizados a coordinar, recoger y entregar los suministros.

No es fácil lo que la isla está pasando y necesita toda la ayuda que se le pueda brindar, el problema más grande es la logística y además aunque no lo crea a veces pasa como la película, “Sleeping with the Enemy” Juzgue usted