Desde Tampa: Operación masiva de ayuda para Puerto Rico

La organización, logística y ejecución de la misión de ayuda se lleva a cabo bajo la visión de un estratega militar que a veces duerme solo dos horas al día para asegurar que las ayudas lleguen a su destino.

Hasta ahora se han embarcado casi 800 mil libras de ayuda entre agua, comida, artículos de higiene personal, generadores y herramientas. Hasta esta semana la organización ha recibido 3 millones de libras en donaciones.

“He estado en muchas guerras, pero nunca había visto que un país colapsara en solo cinco horas”, dijo el Coronel Retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Evelio Otero mientras se aseguraba que no se escapara detalle del cargamento que más tarde sería enviado por barco a la isla.

“Estamos preparando un barco con cerca de 120 mil libras, tenemos otro barco que se va a llevar cerca de 200 mil libras la semana que viene”, comentó Otero mientras recibía información sobre el avance en las negociaciones para conseguir la donación de un vuelo en un avión 747 para movilizar más donaciones hacia Puerto Rico.

El nivel de desastre registrado en la Isla del Encanto llevó a Otero y a un grupo de 14 líderes de Tampa a organizarse como Course of Action PR bajo la organización sin fines de lucro Course of Action Foundation instituida por el propio Otero en 2014. “En cuestión de horas organizamos procesos logísticos para recaudar, organizar y enviar los apoyos a Puerto Rico”, enfatizó el Coronel.

“Estamos conscientes de que lo que se envíe es poco porque la isla no tiene nada”, dijo Otero a El Sentinel.

En la ecuación de esfuerzos para desplazar ayuda a Puerto Rico también entra la oficina de la Primera Dama, Beatriz Rosselló, la Guardia Nacional de Puerto Rico, alcaldes y organizaciones religiosas de la isla.

El reto más grande es que las ayudas lleguen a los sitios más remotos y más allá de la capital en San Juan con una devastada infraestructura de comunicación, destrucción de puentes y carreteras.

Además del transporte de donaciones, la organización también envía a un representante para asegurarse que estas lleguen a la comunidad.

“Hay un sentido de urgencia extraordinario, sabemos que hay hambre, falta de agua y hay necesidades básicas, tenemos que enviar generadores, agua y comida. Luego nos concentraremos en enviar materiales para la reconstrucción”, enfatizó Otero.

Las jornadas de trabajo voluntario son extensas de entre 17 y 18 horas diarias. “No es raro que nos vayamos de aquí a la 1 o 2 de la mañana y regresamos a las 7 de la mañana”, dijo Otero quien tiene muy clara su misión de sacar a la isla adelante.

“La ayuda está en camino, está llegando”, aseveró.

Espíritu de Ayuda Comunitaria

Afuera de las instalaciones del centro de acopio, como cualquier otra voluntaria Brenda Marie Irizarry dirige el tráfico de donantes, les indica donde deben estacionarse y donde entregar las donaciones.

Irizarry es esposa de Richard Truela, propietario de Homeland Intelligence Technologies, las bodegas que desde el 21 de septiembre reciben miles de libras en donaciones.

La actividad es contante. En estas bodegas los voluntarios sortean y seleccionan las donaciones para dejarlas listas para llenar contenedores y enviarlas a Puerto Rico tan pronto como sea posible.

Irizarry se siente bendecida con la respuesta de los residentes de la zona para ayudar a Puerto Rico. A diario los donantes llegan a las instalaciones de más de 10,000 pies cuadrados y hacen filas para aportar un grano de arena para el alivio de los habitantes de la isla.

“Un día llegan 500 voluntarios … el sentido de comunidad es sorprendente”, comentó conmovida.

Incansable, Irizarry a diario trabaja a lado de Otero en la organización del esfuerzo para recibir las donaciones y enviarlas a la isla. “El trabajo es arduo, pero no vamos a parar. Puerto Rico nos necesita”, enfatizó Irizarry.

Mas allá del trabajo comunitario, Otero e Irizarry tienen una conexión de corazón con la misión de ayuda: ambos son puertorriqueños.

“Puerto Rico es mi familia”, dijo Irizarry. Siete de sus sobrinos viven en la isla y a ellos y a los demás habitantes de la isla les dice que “aunque parezca que no hay luz al final del camino, estamos seguros que la hay y no descansaremos hasta encontrar la salida. No los vamos a dejar solos”, subrayó.

Para la gente de Tampa, Brenda Irizarry no tiene palabras para agradecer. Los voluntarios aparecen por centenas. “Nosotros vaciamos esto (la bodega) y se vuelve a llenar”, subrayó emocionada.

Voluntarios trabajan de 11 a.m. a 7 p.m. en tres diferentes turnos, mientras las donaciones se reciben los lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 11 a.m. a 6 p.m. (miércoles y domingo está cerrado) en las instalaciones de Homeland Intelligence Technologies, 4916 S Lois Avenue, Tampa, FL 33611.

Para Irizarry la devastación de Puerto Rico es una prueba de solidaridad que los habitantes de Tampa pasan día a día, “Hay gente que me para y me dice llorando ‘Puerto Rico estamos contigo’ y se anotan para trabajar de voluntarios. Desde el 21 de Septiembre que abrimos para donaciones las muestras de solidaridad son interminables”.

INFOBOX:

Centro de Donaciones:

Homeland Intelligence Technologies, 4916 S Lois Avenue, Tampa, FL 33611

Para donaciones monetarias:

Cuenta GoFundMe: www.gofundme.com/ecwamm-donations-for-puerto-rico

Cuenta Bancaria: Course of Action PR | Fifth Third Bank | Routing Number: 063103915 | Cuenta 7422307590

Amazon: http://a.co/bFvVL7j

Horarios para voluntarios:

11:00 a.m. – 2:00 p.m.

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

3:00 p.m. – 7:00 p.m.

Qué donar: