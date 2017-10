Descartan centena de desaparecidos desde María estén muertos (documento)

SAN JUAN – El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario apostó el martes a que las más de 100 personas que figuran en una lista de personas desaparecidas desde el huracán María, divulgada por el Departamento de Seguridad Pública (DSP), son casos de personas vivas que no se han podido contactar con sus familiares.

“Me atrevería apostar que la gran mayoría de esas personas son personas que están bien pero no han podido contactarse con la persona, familiar o amistad que lo reportó desaparecido originalmente. La gran mayoría de estos reportes fueron al principio del evento cuando las telecomunicaciones eran casi inexistentes en la zona metropolitana”, sostuvo Rosario en una conferencia de prensa.

El secretario del DSP, Héctor Pesquera divulgó el martes la nueva lista de personas que están desaparecidas desde el pasado 20 de septiembre, día en que el huracán devastó a Puerto Rico. En esta ocasión, el nuevo listado se redujo de 113 a 104. No obstante, en el listado no se detalla si la reducción de la cifra responde a la confirmación del fallecimiento de los desaparecidos o si es que éstos fueron encontrados.

Rosario explicó que “con las personas desaparecidas el protocolo es que se trata de identificar a estas personas. Están en ese número porque no se ha encontrado que sea una persona muerta. Si fuera una persona muerta, entonces cambia al número de fallecidos durante el evento. He hablado con el secretario Héctor Pesquera sobre el asunto y la gran mayoría de esas personas deben ser personas que están bien, que no las hemos podido indentificar para contactarlos con su familiar”,

Asimismo, detalló que muchos de estos casos han sido reportados desde fuera de Puerto Rico y que luego que logran contacatrse, éstos no lo reportan a la Policía de Puerto Rico. “En ese trabajo de revaluación se está haciendo todos los días para eliminar esas personas que ya sus familiares lo encontraron”, apuntó.

Al momento, la cifra de muertes que el gobierno ha ofrecido por incidentes relacionados directa o indirectamente por el impacto del fenómeno atmosférico se mantiene en 48. Mientras tanto, se espera que los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) confirme si otras cuatro muertes se produjeron por leptospirosis.