Departamento de Educación anuncia reinicio de clases en región de Ponce y Bayamón (Listado adjunto)

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, anunció el sábado el reinicio de 31 escuelas entre las regiones de Ponce y Bayamón.

“Ninguna escuela puede volver a operar si no ha sido certificada apta para uso por parte del Cuerpo de Ingenieros. Nadie puede atribuirse la potestad de abrir una escuela, por mejor intención que se tenga, si no ha sido certificado su uso. Es fundamental que esto quede claro. Si bien todos deseamos que podamos retomar el semestre, es más importante aún la seguridad de nuestros estudiantes, así como del personal docente y no docente”, estableció Keleher en declaraciones escritas.

En detalle, serán 21 planteles de la región de Bayamón y 10 de la región de Ponce. El lunes 30 de octubre comenzará el personal docente y no docente. Mientras, el martes 31 de octubre se recibirán a los estudiantes, especificó.

“El horario de la primera semana de clases será de 8 de la mañana a 12 del mediodía. A partir de la segunda semana será de 8 de la mañana a 3 de la tarde”, añadió.

La semana pasada reiniciaron unas 119 escuelas de las regiones de San Juan y Mayagüez.

No obstante, dos escuelas más de la región de San Juan reiniciarán clases esta semana.

Reiteró que para certificar los edificios, el DE cuenta con el aval del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) en coordinación con la empresa CSA Group.

Igualmente, Keleher señaló que se permitirá la contratación de ingenieros locales certificados para revisar edificios de escuelas y que se realizará acorde con regulaciones estatales y federales y que cada contrato deberá ser aprobado por la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para ser reembolsable.

No obstante, hizo hincapié en que debido a los daños ocasionados por el huracán María en la isla, el presupuesto del DE podría dejar de recibir unos 150 millones de dólares.

“Hay que recordar que se estima que debido el caos causado por el huracán María, el Departamento de Educación podría dejar de recibir hasta 150 millones de dólares mensuales de fondos estatales debido a que el Estado no ha podido realizar recaudos. Esto pone seriamente en peligro la cantidad asignada para cada estudiante incluyendo aquellos de educación especial y los que se atienden a través de remedio provisional. Por eso, la ayuda que recibamos de las agencias federales es totalmente necesaria”, afirmó.

De otro modo, indicó que el proceso de certificación de escuelas en las regiones de Humacao, Caguas y Arecibo “sigue su curso” y que esperan certificar el mayor número de planteles durante las próximas semanas.

LISTA_DE_ESCUELAS_QUE_ABREN_EL_30_DE_OCTUBRE_DE_2017-.pdf