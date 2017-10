Critica decisión de compañia de cruceros de aceptar contrato de FEMA y cancelar salidas desde PR

SAN JUAN – La presidenta de la empresa Cruceros to Go, Daphne Barbeito, criticó el jueves, la cancelación de las salidas programadas por el crucero Carnival Fascination desde San Juan.

Esta decisión representa un golpe mortal a la industria de cruceros de Puerto Rico, así como a todos los suplidores de servicio. Estrangula a taxistas, transportistas, tour operadores, guías turísticos, agentes de viajes, coordinadores de bodas, empresas que venden suministros, entre otros servicios que por esta decisión son impactados de forma directa y puede provocar es más éxodo de trabajadores y empresarios puertorriqueños y radicaciones de quiebras”, aseguró Barbeito en declaraciones escritas.

“La industria de cruceros en Puerto Rico es el único renglón que ha mantenido más o menos la normalidad en estos momentos de gran necesidad”, agregó.

El Carnival Fascination albergará a los funcionarios de FEMA que brindan asistencia tras el paso del huracán Irma y del huracán María. Este crucero estará sin operar en el puerto de San Juan hasta enero de 2018.

La empresaria solicitó al Gobierno su intervención urgente para que facilite la estabilización de la industria turística, particularmente la de cruceros y que pueda llegar a un entendido para que FEMA pueda alojar a sus funcionarios en otros lugares sin que se afecte a la industria.

“Sabemos que FEMA tiene una labor importante en la reconstrucción de Puerto Rico y no lo estamos minimizando. Sin embargo, permitir que FEMA acapare todos los segmentos turísticos como los hoteles, el Centro de Convenciones y ahora el Carnival Fascination sin medir las repercusiones económicas que esto representa para nuestra Isla no es responsable”.

“La Compañía de Turismo, la Autoridad de Puertos y el propio gobernador debe conversar con FEMA y Carnival Cruises para buscar un plan alterno que no atente con privar al destino de la poca recuperación económica de forma inmediata que nos dan las visitas de cruceros, sobretodo de homeport (puerto base)”, reclamó la presidenta de Cruceros to Go.

Barbeito mencionó que los cruceros en tránsito no regresan a Puerto Rico hasta finales de noviembre. La compañía de cruceros Holland America y el charter de Celebrity Cruises que llegaría a Ponce cancelaron también su arribo programado para principios de noviembre.

Estimó la pérdida económica que representa que los barcos no lleguen al puerto de San Juan está en al menos medio millón de dólares por cada cancelación.