Piden cuentas a Junta de Telecomunicaciones.

(VEGA ALTA – martes, 24 de octubre de 2017) El alcalde de Vega Alta, Oscar 'Can' Santiago, pidió cuentas a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico por la ausencia de servicio celular en el Municipio de Vega Alta. "Nuestro llamado es a la licenciada Sandra Torres para que nos informe la situación de las reparaciones de torres celulares en nuestro territorio. A más de un mes del paso del Huracán María, nadie en Vega Alta disfruta del servicio celular. Quienes han podido comunicarse con sus familiares han tenido que moverse a Dorado o la zona metropolitana", aseveró el Alcalde.

Santiago Martínez le recordó a Torres la exigencia que ella hizo en una reunión de alcaldes el mes pasado en el primer piso del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en Miramar. “Ella fue muy enfática en que firmáramos allí mismo un permiso para que las brigadas de trabajo de las empresas de celulares pudieran hacer las excavaciones y labores de rigor. Ese permiso se le firmó y sabiendo la situación del País hemos esperado prudentemente. Pero ya es tiempo de que se informe el status de las reparaciones en Vega al”.

El Alcalde entiende además que Torres debe tener comocimiento amplio de la situación de la industria, ya que ella fue abogada empleada de una compañía de telecomunicaciones antes de su nombramiento. “Le solicito que la información la haga pública, en vista de que no puedr llamarme a mi celular por razones obvias”, expresó Santiago Martínez, al asegurar que los teléfonos satelitales que el gobierno central distribuyó a los alcaldes no funcionaron. “Los primeros no cumplieron con su cometido y los recogieron los segundos los mandaron a calibrar y tampoco pudimos hacer llamadas con ellos”, finalizó el Alcalde vegalteño.

