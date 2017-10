“Carmen Yulín me ha ayudado mas que FEMA”, dice presidenta AMPR

SAN JUAN – Para la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto ha hecho más por ayudar al Hospital del Maestro que la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

“Nosotros operamos con cuatro plantas. La planta pequeña se cayó. Vinimos a pedirle una a FEMA. Fueron a cotejar, pero parece que no entienden que los pacientes que están en las habitaciones necesitan aire acondicionado. Toda mi gestión fue infructuosa. Nos pusieron en turno, pero hay hospitales con crisis mayor”, dijo Díaz a preguntas de la prensa.

“Como yo no vi respuesta, acudí donde Carmen Yulín y ella me prestó dos generadores para que las habitaciones tengan energía eléctrica, porque tampoco tenían. La ayuda que yo esperaba recibir en un momento dado de FEMA no fue la que recibí. En este caso, Carmen Yulín me ayudó más que FEMA”, añadió.

La presidenta de la AMPR expresó que el hospital llegó a recibir la luz el pasado fin de semana, pero a raíz del problema que hubo en la Central de San Juan, volvieron a trabajar con generadores.

Díaz mencionó que cuando se fue la luz nuevamente y falló el generador, trasladaron a tres pacientes que estaban en sala de emergencia. El resto de los pacientes (alrededor de 120) se mantiene en la facilidad.